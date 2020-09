V oblíbeném stejnojmenném televizním pořadu zpovídal například zpěváka a textaře Dana Bártu, hercea moderátora Jana Krause, spisovatele a popularizátora společenské etikety Ladislava Špačka nebo filmovou režisérku Helenu Třeštíkovou.

PLEJÁDA JMEN

Pořad se v Lanškrouně natáčí už řadu let. „Za uplynulých deset let bylo plus minus 160 dílů, pořadem prošlo tedy už sto šedesát lidí. To už je poměrně hodně a byla by škoda, kdyby ty rozhovory zapadly. Ano, mají svoji digitální stopu, je možné je vyhledat na internetu, ale knížka je knížka. Knížky jsou nadčasové a nestárnou,“ říká Zbigniew Czendlik.

Že mu dojdou nápady, koho pozvat před mikrofon příště, se nebojí. „Jako moderátora mě potěší, když mi někdo řekne: ‚Ty tam máš takové zajímavé hosty, odkud je bereš?‘ V České republice žije deset milionů zajímavých lidí, není jeden nezajímavý člověk. Je zábavné to v tom dotyčném objevit. Někdy se mi to povede, někdy ne. Myslím si, že k vyčerpání zajímavých lidí do pořadu nedojde,“ podotýká lanškrounský farář. V příštím roce se navíc bude z úsporných důvodů natáčet pořadů méně.

V natáčecích dnech Zbigniew Czendlik využívá i svých kuchařských dovedností a zájmu o gastronomii, které zúročil ve své předchozí knize Farská kuchařka napsané společně s manželi Mackovými.

„Když za mnou přijede nějaký host, říkám mu: ‚Víte, já jsem blbý moderátor, ale dobrý hostitel‘,“ říká s nadsázkou Czendlik. Hosta a celý natáčecí štáb se prý snaží „uplatit“ dobrým jídlem, které si připravuje dopředu.

Pro některé hosty to byla výjimečná událost, jejich vůbec první návštěva fary. „Trošku handicap je v tom, že jsme daleko od Prahy. Kdo sem jede, má s tím zabitý skoro celý den. Někteří si vůbec ani neuvědomují, kde je Lanškroun, sednou do auta a myslí si, že je to vesnice vedle Prahy. Jedou, někdy je to hodina, někdy dvě až tři. Někteří přijedou trošku naštvaní,“ mrzí faráře.

Jeho snahou je, aby se hosté během natáčení, ať už televizních nebo rozhlasových pořadů, cítili dobře a nelitovali, že na rozhovor kývli.

„Pořad není jen o moderátorovi a jeho hostu, ale také o celém štábu, dramaturgovi, režisérovi, kameramanovi a dalších. Společně se vždy snažíme, aby vzniklo něco zajímavého, co lidi pohladí na duši. Oba mé pořady mají premiéry v neděli a já jim tu neděli nechci pokazit,“ konstatuje Czendlik.

ROZPOVÍDAT HOSTA

I po letech strávených v křesle moderátora se prý stále učí, jak rozpovídat hosta tak, aby v rozhovoru dostal co největší prostor.

„Co považuji za nejdůležitější vlastnost moderátora? Co nejméně upozorňovat na sebe a co nejvíc objevit a vyzdvihnout to, v čem je každý host zvláštní, v čem je mimořádný, jiný než všichni ostatní,“ uzavírá Czendlik.