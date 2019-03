Jak informuje muzeum na svém webu, témata na výběr jsou dvě, a to „Jak jsme žili na Lankškrounsku na konci 80. let 20. století“ a „Co jsme nosili, jak jsme bydleli, co jsme jedli kolem roku 1989: sleduj životní styl přelomové doby“. Soutěžící musí odevzdat vlastní text v minimálním rozsahu A4 s obrazovým materiálem do 10. května, nejlepší práce budou oceněny na vernisáži výstavy 31. srpna.