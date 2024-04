Výpadovka ze Žamberku na Lukavici se letos dočká celkové modernizace. Úsek je dlouhý přes 600 metrů a nově získá i chodník od Spořilova k ulici U Cihelny.

Současný stav výpadovky ze Žamberka na Lukavici | Foto: Město Žamberk

"Letos se uskuteční rekonstrukce úseku krajské sinice II/310 výjezd z Letohradu směr Žamberk. Předpokládaný termín stavební činnosti je od začátku června do konce října s tím, že křižovatka nad Spořilovem by měla být hotova do konce srpna (o prázdninách jezdí méně autobusů). Komplikované stavební práce přinesou velká užívatelská omezení řidičům, zejména těm na sídlišti Spořilov a v ulici U Cihelny žijícím. Věříme v jejich toleranci a pochopení," uvedla radnice v tiskové zprávě.

Kompletní informace o modernizaci silnice najdete ZDE

Odměnou za to má být nová silnice a pro chodce nový chodník od Spořilova k ulici U Cihelny. Ten investuje město za dotační pomoci Státního fondu dopravní infrastruktury.

FOTO: Dálnice kolem Vysokého Mýta už získává základní obrysy. Podívejte se

Modernizovaný úsek je dlouhý 627 metrů a začíná na horizontu cca 230 metrů před začátkem obce (ve směru od Žamberku).Investice má vyjít na 36,8 milionu korun včetně DPH.

"Děkujeme Pardubickému kraji za vyčlenění finančních prostředků na tuto potřebnou investici, která významně pomůže ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy," dodala radnice.

Mohlo by vás zaujmout: Záhada srovnaných papučí. Kriminalista vzpomíná na odhalení vrahů Stodolových

Manželé Jaroslav a Dana StodoloviZdroj: Redakční archiv