Výlety za zmrzlinou

Orlickoústecko - Čím si v létě osvěžit a osladit den než zmrzlinou? Ve vlaku z Ústí nad Orlicí se z výletu vrací skupina dětí z příměstského tábora.

V Žamberku nabízejí zmrzlinu s různými netradičními příchutěmi.Foto: Deník/ Adéla Babková Janovská

„Doufám, že budou mít zmrzlinu ještě otevřenou! Dáš si taky?“ volají na sebe před příjezdem do Letohradu. Točenou zmrzlinu tu nabízí třeba cukrárna na náměstí, ale především okénko naproti nádraží. Tam míří kroky malých táborníků, kteří si mohou dát vyhlášenou podobu zmrzliny, Letohradský mls s polevou a posypem. Točená zmrzlina tu je ve čtyřech druzích, z nichž vždy dva mléčné a dva ovocné se dají míchat. „Jestli máte ráda pistáciovou, jste v menšině. Nejvíc jede vanilková, k ní čokoládová a pak ty klasické ovocné,“ říká zmrzlinář Jindřich Beneš. Ve frontě stojí mladí i důchodci, zastavují tu auta i kolaři. „ Na zmrzlinu si sem často odpoledne vyjedeme s kamarádkou místo posezení u kafe. Od nás to je na kole 5 kilometrů, je to ale příjemná projížďka a aspoň máme pocit, že ty kalorie kompenzujeme pohybem,“ směje se paní v důchodovém věku u kornoutu čokoládové zmrzliny.

V Králíkách vyrábí populární zmrzlinu firma Reichl. Hlavní stánek mají na parkoviště, kterému se neřekne jinak než U Reichlů. V typických plastových kbelíčcích si ovšem zmrzlinu může koupit každý zákazník Konzumu, Reichl je jediným lokálním výrobcem, který zmrzlinu dodává do obchodní sítě. Na webových stránkách má anketu oblíbenosti příchutí, kde jasně vede vanilková, na dalších místech se podle počtu hlasů řadí kávová, stracciatella, pistáciová spolu s borůvkovojogurtovou a kakaová. „ Naše zmrzlina neobsahuje žádné náhražky. Jako ochucující složku používáme přírodní suroviny odpovídající názvu zmrzliny. Zmrzliny skutečně obsahují vanilkový lusk, kakaový prášek, jogurtové kultury, kousky čokolády, oříšků nebo ovoce. Ovocné zmrzliny jsou rovněž vyráběny z mléka a z ovocné pasty připravené z čerstvého ovoce,“ popisuje na svých stránkách Jan Reichl.

V Žamberku u polikliniky nebo v cukrárně na náměstí vsadili na nové příchutě. Kromě klasických kopečkových variant nabízejí třeba granátové jablko, ricottu s rakytníkem, jahodový cheesake, caramelatte s mořskou solí, crumble nebo mango. „Crumble je příchuť máslového koláče s kousky sušenek, vynikající,“ láká na zmrzlinu prodavačka za chladícím pultem. Zájemci o studenou sladkost tu můžou koupit i netradiční podobu dvoukornoutku a ochutnat tak spojení zmrzlin, které se točí z různých strojů a běžně nejdou míchat.

Pokud se někdo na cestách nespokojí jen s nanukem z obchodu nebo benzínky, často najde zmrzlinu v informačních centrech. Jako doplněk své činnosti ji prodávají třeba v Mladkově nebo Klášterci nad Orlicí. „Ale stejně nejlepší je domácí,“ říká maminka rodiny cyklistů, kteří si tu udělali pauzu na několik kopečků. „Půl litru jahod, čtyři lžíce cukru, to mi holt ujede, a malý kelímek jogurtu rozmixuju. Hotovo za dvě minuty, pak to jen dám do nanukových forem zmrazit. Někdy přidám nasekanou bílou čokoládu, někdy skořici. A pro dospělé extra dvě porce dochucené bílým rumem,“ podělila se o recept.