Trasa zůstane zachována, souprava bude vyjíždět z České Třebové, zamíří do Hanušovic a odtud zpět. Vlaky budou jezdit každou srpnovou sobotu. Letošní sezona je sice kratší, ale Králický Sněžník vyjede i o svátcích 28. října a 17. listopadu.

Ventilovka v čele

V minulých letech jízdy pro Pardubický kraj zajišťovaly České dráhy, letos už to bude Leo Express, který provozuje trať z Ústí nad Orlicí do Hanušovic. Do projektu se zapojilo svou prací a technikou i Muzeum starých strojů v Žamberku, jeho odborníci renovovali v dílně pardubického železničního depa historické vagony, které budou začleněny do soupravy.

Do jejího čela postaví parní lokomotivu 431.032 Ventilovka z roku 1927, která byla zakoupena v Německu a na Orlickoústecko doputovalav roce 2016. Objevuje se na různých akcích po celé republice i v blízkém zahraničí. „Už když jsme tu lokomotivu pořizovali a dávali dohromady, byl to takový náš plán, dlouhodobý cíl, že bychom s ní rádi jezdili i tady v regionu, protože působíme na Orlickoústecku – v Žamberku,“ řekl za spolek Radek Bednář. Očekává, že jízdy Králického Sněžníku budou mít velkou odezvu, už kvůli unikátním renovovaným vozům.

Kapacita 200 lidí

Výletníci mohou dojet až do cíle nebo vystoupit a navštívit některou z turistických zajímavostí po trase. Podle mluvčího Leo Expressu Emila Sedlaříka bude celková kapacita vlaku téměř 200 lidí. „V cílové stanici Hanušovice čeká na návštěvníky prohlídka muzea pivovaru Holba. Nebo mohou z Lichkova vyrazit na projížďku historickým autobusem na Dolní Moravu, kde projdou Stezku v oblacích, nebo v Dolní Lipce přestoupit na speciální spoj do stanice Štíty,“ dodal Sedlařík. Historické autobusové linky pojedou do Dolní Moravy 1., 15. a 29. srpna, zvláštní vlaky do Štítů pak 8. a 22. srpna.

V jednom z vagonů bude k dispozici bar a občerstvení. „Nebude problém přepravovat také kola nebo dětské kočárky,“ uzavřel mluvčí Leo Expressu.

TURISTICKÉ CÍLE PO TRASE



Městské muzeum Česká Třebová, Andrlův chlum, zřícenina hradu Lanšperk, Tvrz Orlice, Muzeum řemesel, zámek Letohrad, Muzeum Járy Cimrmana, Muzeum starých strojů Žamberk, Tvrz Bouda, Muzeum Vysoký kámen, Vojenské muzeum Lichkov, Skiresort Buková Hora, Památník obětem internace, Vojenské muzeum Králíky, Pěchotní srub K – S 14 „U Cihelny“, Muzeum opevnění Králický řopík, Tvrz Hůrka, Relax & sport resort Dolní Morava, Pěchotní srub K – S 8 „U nádraží“, Pěchotní srub K – S 5 „U potoka“