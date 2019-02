Žamberk - Zemědělci z Orlickoústecka včera podpořili demonstraci českých i evropských farmářů kvůli cenám mléka.

Okresní agrární komora včera protestní jízdou zemědělské techniky podpořila demonstraci českých i evropských farmářů kvůli měsíce trvajícímu propadu výkupních cen mléka. Čtrnáct traktorů s vleky a transparenty se vydalo na „spanilou jízdu“ ze Šedivce do Žamberka. Kolona si vysloužila troubení projíždějících automobilů, ale dopravu nezablokovala. Agrární komora akci hodnotí jako bezkonfliktní a vydařenou.



Zvažují ukončení výroby



„Řada zemědělců zvažuje ukončení nebo podstatné omezení výroby. Mléko prodáváme pod šest korun, náklady jsou přitom kolem osmi korun, ať to dělá malý nebo velký, takhle to není možné dělat, je to neudržitelné. Čeká se, jestli se cenová situace zlepší,“ popsal stav na Orlickoústecku ředitel okresní Agrární komory Václav Koblížek. Jak dodal, druhým cílem akce bylo znovu poukázat na nerovné podmínky starých a nových členských států EU v dotační politice.



V Žamberku zemědělci před místními markety oslovovali veřejnost. „Převážná většina spotřebitelů nás chápe a podporuje a nesouhlasí s postojem vlády a ministerstva zemědělství vůči zemědělcům. Byl jsem mile překvapen jejich stanoviskem,“ hodnotil Václav Koblížek.



„Pro zemědělství na Orlickoústecku je typický chov krav na mléko, situace je ale neudržitelná. Pokud se cena nezmění, protesty musejí být, jiná šance podle mě už skoro není,“ domnívá se Leoš Říha, místopředseda okresní agrární komory.