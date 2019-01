Žamberk - Anonym v pátek ráno opakovaně vyhrožoval, že do objektu polikliniky v Žamberku umístil nástražný výbušný systém.

Místní poliklinika byla v pátek dopoledne obehnána policejní páskou. Zatímco uvnitř probíhaly policejní manévry, před ní se mísila zvědavost přihlížejících s rozhořčením pacientů. Žamberkem se rychle rozkřikla zpráva, že v objektu polikliniky se údajně nachází bomba. O jejím uložení krátce před půl devátou ráno personál opakovaně informoval anonym, pravděpodobně muž.

„Na místo se ihned dostavili policisté, kteří přijali patřičná opatření. Na místo vyjel kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin, kriminalisté a složky IZS,“ popsala, co následovalo, policejní mluvčí Lenka Vilímková. Z objektu a přilehlého okolí muselo být evakuováno 120 lidí.

„To je hodně blbý vtip,” komentovala dění v chladném dopoledni žena, jež mířila na rehabilitaci. Nebyla sama, komu anonym překazil plány. „Dělal jsem v práci od dvou ráno, abych se sem dostal, a teď tohle. Doktora nestihnu,” postěžoval si další pacient a dodal: „Kdyby to byl školák, udělá to ve škole, ale co k tomuhle lidi vede, to nechápu.” Někteří nakonec své lékaře ještě zastihli. Zásah byl ukončen o půl dvanácté. Služební pes výbušninu nenašel…

K podobným případům na Orlickoústecku nedochází často. Naposledy takový případ policisté řešili loni 3. července, kdy muž vyhrožoval umístěním výbušniny v bytovém domě. Podle Lenky Vilímkové pachateli tohoto přečinu v případě dopadení a prokázání viny hrozí až tři roky odnětí svobody.