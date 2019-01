Horní Čermná – Nejvíce hlasů o Cenu veřejnosti v soutěži Stavba roku v Pardubickém kraji 2015 zatím nasbírala rozhledna Mariánka na katastru Horní Čermné.

Z otevření rozhledny na Mariánské hoře. | Foto: Deník/Karel Pokorný

Z třiadvaceti přihlášených staveb může její vítězství už vážně ohrozit jen revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli. „V letošním roce hlasovalo do současné doby už šest tisíc lidí," konstatoval Radim Loukota z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zapojit se do soutěže bude možné na webových stránkách stavbaroku.pardubickykraj.cz do 15. září do 24 hodin.

Odborná porota Stavby roku 2015 v Pardubickém kraji vyhlásí vítěze jednotlivých kategorií soutěže 17. září. Porotci pod vedením náměstka hejtmana Romana Línka již ukončili svou práci. Rozhodovali v pěti kategoriích – rodinné a obytné domy, stavby občanské vybavenosti, stavby průmyslu, zemědělství a vodního hospodářství, stavby inženýrské a dopravní, veřejná prostranství – dopravní stavby a obnova nemovitých kulturních památek. „Pamatuji všechny předchozí ročníky, ale ten letošní mně připadá nejvyrovnanější," komentoval rozhodování porotců Línek. „Bez přehánění má téměř každá nominovaná stavba svou přitažlivost a je zajímavá i ze stavbařského hlediska," dodal.

Přesvědčit se o tom bude moct i široká veřejnost, a to na výstavě, kterou připravuje Krajský úřad Pardubického kraje v předsálí Jana Kašpara v budově bývalé reálky od 18. do 28. září.

Přihlášené stavby z našeho regionu:RD Kusí, Lanškroun

RD Vostřelovi, Horní Sloupnice

Lanškroun, SOMA GLOBE, školicí středisko – vila

Horní Čermná, rozhledna Mariánka

Běstovice, distribuce sypkých surovin – De Heus

Lanškroun, technologické centrum SOMA GLOBE

Letohrad, intezifikace ČOV a kanalizace

Lanškroun, zámecké zahrady

Modernizace silnice II/312, Králíky – Červený potok

Obnova tělesa vozovky silnice II/357, Nové Hrady

Dolní Čermná – zastřešení prostoru autobusové zastávky Zdroj: http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/anketa