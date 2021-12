Svůj Betlém má tako Rychnovsko, nazývá se tak část obce Javornice, nad níž se zvedá Jahodová hora. Ta je přístupná po staré císařské silnici, jejíž část se dochovala.

"Na Nový rok odpoledne kolem 14. hodiny se na Jahodové hoře, odkud je krásný výhled na Orlické hory, setkávají turisté a lidé dobré vůle již od 80. let 20. století, aby si podali ruce a popřáli si hodně štěstí a zdraví do nového roku," přidávají pro zajímavost javornické webové stránky.

Z Betléma do Betléma kousek od Jeruzaléma

Do dalšího Betléma to je sice přes hranice Královéhradeckého kraje do Pardubického, ale nikterak daleko, přibližně jen 12 kilometrů. Naleznete ho v okrajové části Žamberka. Ježíška tu objevíte jen v jesličkách betlémů ve zdejších domácnostech, zato Králů je tu více než dost. Jejich předek jménem Král se tu prý usadil před stovkami let a dnes tady má spoustu pokračovatelů.

Název Betlém nese rovněž osada u Pusté Rybné na Svitavsku. Nedaleko odsud se přitom nachází dokonce Jeruzalém a Betlémský kopec. Tyto a další pomístní jména v okolí připomínají doby, kdy na Hlinecku a Poličsku bývali Čeští bratři.

Každé z těchto míst má své kouzlo a platí to stoprocentně také pro Betlém, který je velkým lákadlem Hlinska. Jde o památkovou rezervaci lidové architektury, která představuje typickou zdejší zástavbu druhé poloviny 19. století až do počátku 20. století. Tvoří ji roubenky drobných řemeslníků, kde návštěvníci mohou nahlédnout do jednotlivých obydlí a dílen.