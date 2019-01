Východní Čechy - Hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána ani hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického prezident na nedělní ceremoniál u příležitosti 100 let založení Československa nepozval.

Pražský hrad. | Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

„Naštvali jste mně strejčka, tak tady máte přes držku!“ Parafrází Haškova Švejka by se klidně dalo interpretovat vyjádření mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka k situaci kolem (ne)pozvání některých osobností, jež neobdržely pozvánku na Pražský hrad u příležitosti 100 let založení Československa. Podle prezidentova mluvčího se jedná o lidi, kteří se stále nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana prezidentem. Mezi pozvanými chybí i hejtmani Královéhradeckého a Pardubického kraje Jiří Štěpán a Martin Netolický (oba ČSSD). Ani jednoho z nich absence v prezenční listině nepřekvapila. Jiřího Štěpána zvláště pro to, že mu prezident už dlouho nemůže přijít na jméno. Ostatně to dokázal už na začátku roku, kdy se Zeman zúčastnil v Hradci sjezdu ČSSD a nemohl si na jeho jméno vzpomenout. Po tomto „incidentu“ vyvěsil Jiří Štěpán na sociální síť video, kde stojí pod fotografií prezidenta a představuje se.

„Historie se opakuje. Pan prezident společnost rozděluje. Tu nejsou pozváni hejtmani, tu rektoři, představitelé samospráv, či jiné osobnosti, které mají odlišný názor. Zároveň je tento postup zarážející právě u příležitosti 100. výročí založení státu a není důstojný významu státního svátku,“ uvedl hejtman Štěpán.

Podle Jiřího Štěpána je však rozhodnutí prezidentské kanceláře přinejmenším zvláštní. „Je to pochopitelně rozhodnutí pana prezidenta, ale velmi zvláštní. Zároveň je patrné, že mezi pozvanými, respektive nepozvanými, jsou dělány zcela zřetelné rozdíly,“ dodal hejtman Jiří Štěpán a okomentoval i vyjádření hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, že jde o „laskavost“, a nepozvaných je tak málo, že by se se „vešli do většího výtahu“. „Nevím, jestli se jedná o laskavost, ale podle mě je těch nepozvaných, kteří, tak jako já, vyjádřili před prezidentskými volbami sympatie k profesoru Drahošovi, o dost více,“ dodal hejtman, jež radši bude sváteční dny trávit na krajských akcích.

Hradní levárna

Stejný program zvolil i jeho kolega, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Nepozvání mi vůbec nevadí. Raději upřednostním slavnostní akce, kam mě srdečně a upřímně pozvala města, obce nebo spolky,“ napsal na svém facebookovém účtu s dodatkem: „Představitelé Hradu dobře vědí, že mi na našem kraji velmi záleží. Proto mě asi nechtěli uvádět do trapných rozpaků, kdy bych pravděpodobně musel pozvání s díky odmítnout.“ Při zmínce o dalších odmítnutých už si však Martin Netolický nebral servítky: „Vůbec nechápu, jakým systémem jsou účastníci slavnostního shromáždění vybíráni. Já tam systém ztrácím a nevidím. Trošku mi přijde, že největší kritici takzvané Pražské kavárny vytvářejí pseudoelitu, která by klidně mohla mít název Pražská levárna,“ dodal pardubický hejtman.

Nejedou ani pozvaní

Na Hrad se nechystají ani někteří rektoři, kteří mají s prezidentem Zemanem napjaté vztahy již dlouhodobě. Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek pozvánku dostal, ale akce se nezúčastní. Z pracovních důvodů bude tou dobou pobývat v USA. V zahraničí bude i pozvaný rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča. Ten uvedl, že by do Prahy stejně nejel, přednost by dal akcím v regionu. „Tomu, že Hrad opět zve pouze vybrané, nerozumím. Den vzniku samostatného Československa považuji za mimořádně důležitý symbol naší státnosti a vnímám jej jako svátek všech českých občanů,“ nechal se slyšet rektor Kamil Kuča.