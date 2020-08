Východočeský památník celnictví v Králíkách připravil jedinečný projekt, kterým chce oslovit znalce celní problematiky i laiky. Jde o Celní kalendárium, které představuje u nás dosud nepublikovaný online přehled zajímavostí a důležitých událostí z celní historie.

Východočeský památník celnictví sídlí na Velkém náměstí v Králíkách. | Foto: Archiv

Na projektu se podíleli i emeritní celníci, kteří zpracovali důležité a zajímavé události, jež měnily a formovaly vývoj celnictví nejen u nás, ale i ve světě. A museli jít hluboko do historie. „Bez celní politiky se žádný stát neobejde, historie celnictví je stará jak lidstvo samo, je to jedno z nejstarších povolání světa,“ připomíná za provozovatele muzea Richard M. Sicha. Celní kalendárium začíná datem 2700 let před naším letopočtem ve starověkém Egyptě. Pro veřejnost bylo zatím připraveno prvních třicet karet, které končí rokem 1995.