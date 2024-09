Aktualizujeme

Meterologové upřesnili výstrahu a bohužel potvrdili, že ohrožení povodněmi kvůli lijákům, které nás mají skrápět od čtvrtka do neděle, je velmi vysoké. Extrémní stupeň výstrahy platí s vyjímkou Jičínska pro celé východní Čechy. Má spadnout celkem kolem 200 milimetrů srážek, v Orlických horách a Krkonoších ale až 250 milimetrů. To je podobné množství, jako při povodních v letech 1997 a zvláště 2002.

"V jihovýchodní polovině území Česka a na horách na severovýchodě a severu Čech jsou očekáváné úhrny mezi 150 až 250 mm (za čtyři dny). Největší srážkové úhrny očekáváme v oblasti Jeseníků, a to přes 300 mm. Na zbytku území s výjimkou západu a severozápadu Čech budou úhrny od pátečního poledne do půlnoci na pondělí převážně v rozmezí 100 až 150 mm (cca za 60 hodin)," uvedl Český hydrometeorologický ústav ve své výstraze, kterou zveřejnil ve středu v poledne.

Největší hrozba povodní se podle meteorologů týká toků, "které odvodňují Jeseníky a další severovýchodní horské oblasti". To znamená i řeky z Orlických hor a Krkonoš.

Narozdíl od letních přívaláků a bouřek navíc tentokrát nepůjde o lokální průtrže, nýbrž o celoplošný déšť. Ve východních Čechách bude podle výstrahy nejsilněji pršet v pohraničních horách - Krkonoších, Orlických horách a podobně.

V důsledku pak meteorologové očekávají od pátečního večera povodně. "Nejvyšší vzestupy s četným překročením 3. SPA předpokládáme až během soboty a neděle. V povodích, kde budou 24hodinové úhrny přesahovat hodnoty nad 120 mm, předpokládáme i možnost výrazného překročení limitů pro 3. SPA. Situaci budeme průběžně upřesňovat," uvedli.

Extrémní déšť hrozí ve východních Čechách již od půlnoci na čtvrtek, s přestávkami může pršet až do neděle. Nižší stupeň výstrahy (v meteorologické terminologii nikoliv "extrémní", ale pouze "vysoké") se jak co se týče množství srážek, tak hrozby povodní, týká z našeho regionu pouze Jičínska.

Extrémní stupeň výstrahy se pak vedle téměř celých východních Čech týká celé Moravy, Slezska a Vysočiny, části jižních Čech a rovněž Liberecka.

Pokud skutečně do konce víkendu naprší v součtu od 100 do 250 milimetrů, bude to téměř stejné množství, jaké předcházelo katastrofálním povodním v roce 2002. V Čechách tehdy spadlo v průměru 202 mm srážek. Tehdy ale toto množství napršelo nikoliv během čtyř dnů, nýbrž ve dvou vlnách během celého týdne.