Východní Čechy jsou výjimkou, platy tu rostou rychleji než ceny bytů

Východní Čechy - Byty jsou kvůli realitní bublině způsobené rostoucí ekonomikou stále dražší. Pro Východočechy ale přesto dostupnější než dřív.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Královéhradecký a Pardubický kraj jsou výjimkami v celorepublikovém trendu, kdy ceny bytů rostou rychleji než mzdy.

Zatímco vloni například občan Královéhradeckého kraje s průměrným příjmem vydělával na průměrný byt ve svém regionu o velikosti 3 + 1 devět let a pět měsíců, letos mu na to stačí o půl roku méně: osm let a 11 měsíců.

V Pardubickém kraji jsou byty také pro kupce dostupnější než před rokem: Na stejný byt vydělá člověk, který pobírá průměrnou krajskou mzdu, za osm let a čtyři měsíce. Vloni musel pracovat o tři měsíce déle.

Vedle obou východočeských krajů jsou byty pro kupce dostupnější než před rokem ještě v Karlovarském kraji, všude jinde naopak s rostoucí ekonomikou předchází ještě rychleji se nafukující realitní bublina. Celorepublikově se v průměru se prodloužila pomyslná doba, kterou Čech s průměrným platem vydělává na typický třípokojový byt, za poslední rok o šest měsíců, a to na osm let a sedm měsíců.

Data vychází se srovnání statistiků ze známého serveru Annonce. Průměrný třípokojový byt v hradeckém kraji má podle jejich zjištění velikost 80 metrů čtverečních a vyjde na 2,253 milionu korun. To je sice o tři procenta více než vloni, ale platy tu rostly ještě rychlejším tempem. V prvním kvartále tu v průměru dosáhly už 21 085 korun čistého. Z toho prostým dělením vychází zmíněných 8 let a 11 měsíců.

V Pardubickém kraji vycházejí modelové statistiky obdobně. Průměrný 3 + 1 zde má 76 metrů čtverečních, stojí 2,066 milionu korun a obyvatelé kraje nyní v průměru vydělávají 20 670 korun čistého.