Východ Čech je kraj motorkám zaslíbený

Pardubický kraj /INFOGRAFIKA/ - S dubnovým sluncem vyrazili na silnice opět motorkáři. Je jich všude plno. A smutné statistiky nehodovosti se opět plní.

Jen vloni zemřelo na českých silnicích 64 lidí na motorkách, a to včetně tří spolujezdců.

Nejtragičtější sice bývají letní měsíce, ale už loňský březen a duben s celkem 13 mrtvými přinesl kruté varování. Zatímco tragédií v osobních autech rok od roku ubývá, motorek a rovněž cyklistů se tento pozitivní trend bohužel netýká.

Právě východní Čechy jsou přímo motorkářským rájem. Nikde jinde kromě Vysočiny a právě Královéhradeckého a Pardubického kraje neuvidíme na silnicích tolik motorek. Jsou to jediné kraje v Česku, kde podíl motocyklů přesahuje 13 procent všech registrovaných vozidel.

„Každou zimu přemýšlím o tom že motorku kvůli spustě nehod raději prodám, ale nikdy jsem to pro ten pocit svobody a radosti z jízdy neudělal,“ říká Jakub Vaško, motorkář ze Slatiňan na Chrudimsku.

Východní Čechy jsou kraj motorkářům zaslíbený. Není divu

Východní Čechy - Vysoký, v Česku nejvyšší podíl motocyklů na vozovém parku ve východních Čechách a na Vysočině vyplývá z logiky věci, kdy náš region je spíše venkovský.

Ostatně, jedinými třemi „malými okresy“, kde je podíl motocyklů na celkovém počtu registrovaných vozidel nižší než 13 procent, je Hradec Králové, Pardubice a Chrudim.

Naopak největší podíl motocyklů je na Královédvorsku, Hořicku, Litomyšlsku, Žamberecku a Moravskotřebovsku. V těchto regionech se pohybuje kolem 16 procent.

Právě na Hořicku a Jičínsku má navíc dlouhou tradici motocyklový sport. Nejznámější je zdejší mezinárodní závod 300 zatáček Gustava Havla.

Zatímco většina vážných automobilových nehod se soustředí na hlavní silnice, u motorkářů je to jinak. Nebezpečně bourají prakticky všude, i na nejmenších okreskách.

Oblíbené motorkářské trasy v kraji

- Okolí Seče na Chrudimsku: Kvůli své členitosti a mnoha zatáčkám je velmi oblíbená silnice II/340 z Chrudimi na Seč (ačkoliv po letošní zimě je zvláště v druhé části i po čerstvých záplatách v dezolátním stavu). Ze Seče lze ideálně pokračovat na Třemošnici a přes Ronov n. D. na Čáslav



- Okruh kolem Rozkoše: K rychlé jízdě vybízejí zdejší široké silnice s kvalitním asfaltem. Trasa vede z České Skalice přes Náchod do Nového Města n. M., odsud přes Krčín a Nahořany zpět do Skalice



- Po „třistajednáctce“ pohraničím Orlických hor: Perfektní horská cesta s malým provozem s krásnými panoramaty stoupá z Deštného přes Šerlich a přes Orlické Záhoří, Bartošovice a České Petrovice pokračuje do Mladkova