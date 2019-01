Orlickoústecko – Gymnázia v České Třebové a v Mýtě otevřou první ročník střídavě jednou za dva roky.

Demografický pokles je obecný trend, který zásadně ovlivňuje mimo jiné oblast školství. Pardubický kraj proto postupně přichází s řadou opatření na podporu odborného školství a nově na zachování výběrovosti gymnázií.



Rada Pardubického kraje před několika dny rozhodla o snížení počtu tříd na gymnáziích. Konkrétní změny se týkají gymnázií v Přelouči a Holicích, kde dojde k útlumu čtyřleté formy studia. Všechna tři gymnázia v Pardubicích budou otevírat pouze dvě třídy pro čtyřleté studium. Největší změny nastanou na Svitavsku. V Jevíčku dojde pro nedostatek žáků k útlumu osmiletého studia. Moravská Třebová a Svitavy vytvoří jednu, Polička a Litomyšl pak druhou dvojici škol, které se budou v otevření tříd čtyřletého studia střídat. Stejný cyklus se dotkne i gymnázií v České Třebové a ve Vysokém Mýtě. Ostatních gymnázií v okrese se změny nedotknou.



Pro současné deváťáky z Mýta a okolí to znamená jediné: v příštím školním roce pro ně zůstane vysokomýtské gymnázium uzavřené. Za dva roky nastane stejná situace v České Třebové a měli by s ní proto počítat žáci současných osmých ročníků. „Osobně cítím tohle rozhodnutí jako racionální a kompromisní, na druhou stranu, z pohledu naší školy, mě to nepotěšilo. Beru to tak, že taková je situace a že se s tím musíme vyrovnat,“ uvedl k rozhodnutí kraje Petr Poldauf, ředitel Gymnázia v České Třebové.



Opatření se pravděpodobně promítne do počtu pedagogů, dotkne se ale i žáků. „Zúží se nám nabídka volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Zatímco doposud byly nabízené paralelním třídám v osmiletém a čtyřletém studiu, teď nám ob jeden rok zbyde jedna třída, které nebudeme moci nabízet tolik předmětů,“ upozornil ředitel.

