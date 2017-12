Vsadil na křen a vyhrál. Řád zdobí jedenáctiletého kuchaře

Helvíkovice /FOTO/ - Na akci Česko zpívá koledy v Helvíkovicích už podruhé navázala kulinářská soutěž. Letos o nejlepší pomazánku a nejpohlednější perníčky. Vítěz všechny překvapil.

Soutěže v kuchařských disciplínách jsou v Česku oblíbené. Nejinak je tomu na Orlickoústecku, kde stovky lidí láká třeba Gulášfestival v Přívratu nebo v Třebovici či Jabkancová pouť v České Třebové. Jedna taková se ale v prosinci už třináct let koná v Helvíkovicích. Malá obec nedaleko Žamberka si totiž advent každoročně zpestřuje kulinářskou soutěží O řád zlaté vařečky, od loňska přesunutou z konce prosince k akci Česko zpívá koledy. Letos se soutěžilo v kategoriích pomazánky a zdobení perníčků.

Inspiraci hledají dál

Než se šlo ochutnávat, nejprve na návsi před obecním úřadem zazněla sedmička koled. Zhruba šedesátka lidí se pak přesunula do sálku obecního úřadu, kde za zavřenými dveřmi na stolech čekalo osm talířů s perníčky a deset talířů s pomazánkami. Jak prozradila Alena Krejsová z Kulturního výboru obce, prvně jmenovaná kategorie byla rozdělená do dvou skupin – děti a dospělí.

Po chvíli klidu na zahřátí se čajem či svařákem už ale místní netrpělivě hlídali, kdy se dveře k ochutnávce otevřou. Dočkali se. „Hm, ta je dobrá.“ „Tahle je trochu pikantní.“ „A tahle taky chutná skvěle.“ To je jen část reakcí od stolu, kde pořadatelé brzy museli doplňovat rohlíky. Každý z hodnotících dostal tři lístečky a ve všech třech kategoriích si zvolil svého favorita, a to vhozením do skleněného půllitru. Po zhruba hodině se hlasování uzavřelo. „Členky výboru s dvěma náhodně vybranými dobrovolníky lístky spočítají a paní starostka pak vyhlásí vítěze,“ nastínila postup Alena Krejsová.

Jaké ale bylo překvapení, když se svou pomazánkou z čerstvého křene si nakonec od starostky Jany Kolářové Řád zlaté vařečky převzal teprve jedenáctiletý Jaroslav Matyáš, nejmladší účastník mezi zkušenými účastníky. „Všem nám to natřel a vyhrál,“ přiznala s úsměvem Alena Krejsová.

Členky Kulturního výboru už ale teď začínají přemýšlet, v čem se bude soutěžit příští rok. „V minulosti jsme měli třeba omáčky, buchty, sekanou nebo vyprošťovací polévku,“ zavzpomínala Alena Krejsová s tím, že jsou vždy dvě kategorie – slané a sladké. Zmíněnou vyprošťovací polévku tehdy pojal každý po svém, někdo nešetřil česnekem, jiný volil pořádný vývar. O čem bude příští, už čtrnáctý ročník, zatím není jasné. Mezi dětmi u ochutnávek ale padl návrh třeba na drinky. „Uvidíme, co vybereme, je to ale dobrý nápad,“ konstatovala závěrem Alena Krejsová.