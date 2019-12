K obličejové józe jí převedla nespokojenost se svou vizáží, místo estetické medicíny se však rozhodla jít přírodní cestou. A protože se díky cvičení výsledky dostavily a hodnotilo je pozitivně i okolí, chtěla své dobré zkušenosti předat dát, proto absolvovala lektorský kurz a začala obličejovou jógu vyučovat.

Přichází za ní nejen ženy, ale i muži, kterým vadí povadlé kontury obličeje nebo povislá víčka. „Samozřejmě víc je žen. Věk tu nehraje žádnou roli,“ říká Jitka Zavadilová a k době, kdy je vhodné s cvičením začít, dodává. „V obličejové józe se říká, že nikdy není příliš brzy ani není příliš pozdě. Mezi klientkami jsou ženy po dvacítce, které si vytvářejí návyk pravidelně cvičit, ženy středního věku i ženy, kterým je šedesát, sedmdesát let a chtějí na sobě něco změnit. V jakémkoliv věku se vždy nějaké výsledky dostaví.“ Podle Jitky Zavadilové se pravidelné cvičení projeví i na zlepšení pleti, pleť se projasní a získá krásný tonus.

Jóga jako taková je sice v dnešní době populární, ale ta obličejová si vydobývá své místo na slunci pozvolna. Neprávem. „Když cvičíme svaly těla, zpevňují se a tvarují, a to samé funguje i se svaly v obličeji, kde jich je téměř sedmdesát. Ne všichni si to ale uvědomují. Bez cvičení ochabují a v extrémních případech u starších lidí se mohou protáhnout až o padesát procent. Stárnutí bývá nejvíce patrné právě v obličeji. Samozřejmě záleží na typu obličeje, o každém to nejde říct stejně,“ dodává lektorka.

Cvičení sice musí být pravidelné, nejlépe každý den nebo obden, není však časově náročné. „Nemusí být v jednom kuse, dá se během dne rozdělit. Další výhodou je, že cviky lze provádět v podstatě kdekoliv a kdykoliv. Některé jsou neviditelné, lze je cvičit v tramvaji, obchodě, při joggingu nebo sledování televize. S některými je lépe se před okolím schovat, ale i tak se dají s denním harmonogramem krásně sladit. Náročné to není. Jenom si klient či klientka musí tu chvilku na sebe najít a pravidelně si zacvičit,“ dodává Jitka Zavadilová.