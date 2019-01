Orlickoústecko – Letošní léto není na vysoké teploty a pálící sluníčko skoupé. Ruku v ruce s tím jde sucho, jež je příčinou agresivity bodavého hmyzu. Jediné bodnutí přitom může znamenat i ohrožení života. Své o tom ví Hana Cermanová z České Třebové, které včelí bodnutí změnilo život.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/PA/Robert Anic/PIXSELL

„Poprvé mi byla alergie zjištěna ve čtyřech letech, ale nebyla silná a nijak mě neomezovala. V patnácti letech mě však štípla vosa, začala jsem se dusit, celá jsem otekla a lékař konstatoval silnou alergickou reakci," vzpomíná na nepříjemný zážitek. Od této události musí studentka Hana každý den užívat léky proti alergii.

Na včely a vosy je velmi opatrná, přesto tak jednou ročně musí s následky bodnutí bojovat. „V tu chvíli musím co nejrychleji dostat léky a poté injekci. Ty nosím stále s sebou," říká s tím, že v případě dalších komplikací ví, že musí volat záchrannou službu. „Letos jsem se žihadlu prozatím ubránila," dodává s nadějí alergička.

Vosy a jiný obtížný hmyz lákají sladká jídla i nápoje, velkou pozornost je třeba věnovat i konzumaci zmrzliny. Bodnutí do jazyka či jeho okolí může být velmi nebezpečné. K podobnému případu tento týden vyjížděli vodní záchranáři na Pastvinské přehradě. „V úterý jsme byli přivoláni k muži, kterého vosa štípla do kořene jazyka. Ošetřili jsme ho protialergenním lékem a ledem, volat lékaře nebylo třeba," říká předseda Vodní záchranné služby Pastviny Oldřich Houdek.

Případy komplikací po bodnutí nebezpečným hmyzem zaznamenala i dětská ambulance Orlickoústecké nemocnice. „V několika případech jsme ošetřovali dětské pacienty, u kterých došlo k takzvané anafylaktické reakci, kdy dochází nejen k místnímu otoku, ale i problémům s dýcháním či kožní vyrážce," popisuje primář Luděk Ryba. Taková reakce může být nebezpečná a podle jeho slov by takoví pacienti měli vyhledat lékaře. „Alergickou reakci ale může dostat i člověk, který dosud ničím podobným netrpěl," varuje primář dětského oddělení nemocnice.

Sedm zásahů

V případě ohrožení života při přemnožení vos a dalšího bodavého hmyzu pomohou hasiči. „Činnost související s likvidací hmyzu není úkolem hasičů a provádějí ji soukromé firmy. V naléhavých případech však hasiči dokáží pomoci," vysvětluje mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková a dodává: „Míru ohrožení posoudí při převzetí zprávy od ohlašovatele operační důstojník, případně na místě události velitel zásahu. Na místě pak velitel zásahu po průzkumu provede opatření, aby se dále zabránilo ohrožení – vytyčí prostor a případně počká na odbornou firmu."

Větší počet oznámení o problémech s vosami a sršni přijímali hasiči už v červenci, ale ještě častěji lidé volají v srpnu. V uplynulém týdnu hasiči na území okresu kvůli hmyzu zasahovali sedmkrát, a to v Ústí nad Orlicí, Letohradu, Tatenicích, Králíkách nebo Červené Vodě.

Pomůže odborník

Kvůli agresivnímu hmyzu se aktuálně nezastaví ani firmy zabývající se jeho likvidací. „Je suché léto, vosy i sršni jsou blázniví, útočí na lidi. Možná za to může i mírná zima, je jich opravdu moc. Za den vyjíždím třeba i ke čtyřem případům," říká Miloslav Krňávek z lanš- krounské firmy Mikron.

Samotná likvidace probíhá na základě zhodnocení situace na místě. „Po obhlédnutí lokality se musím rozhodnout, jakou formu zvolím, zda postřik, či dýmovnici," nechává nahlédnout pod pokličku své téměř pětadvacetileté praxe deratizér. Za poslední týden zasahoval u několika výjezdů hasičů, z nichž jeden připomíná: „Ve čtvrtek jsem zasahoval v Čenkovicích, kde dítě dostalo devět žihadel, což rozhodně nebylo nic příjemného."

A jak by měl člověk zareagovat, když se dostane do problémů s agresivními vosami či sršni? „Rozhodně zachovat klid," radí Miloslav Krňávek a zároveň příliš nedoporučuje se do hubení pouštět na vlastní pěst. „Pokud je někdo odvážný a zkusí to, je to jeho volba. Někdo se pokouší vosy zneškodnit sprejem, ale to většinou nestačí. A pokud bude dotyčný alergik, mohlo by to špatně dopadnout," přidává dobrou radu na závěr.

Sucho nekončí

Výhled na nejbližší dny žádné změny v počasí neslibuje. I nadále bude trvat sucho, a tedy i problémy s vosami a sršni. Právě sucho je na vině nynějšího stavu. „Zemní díry s vosami nejsou vyplavovány deštěm a vosy se množí daleko úspěšněji. Jedna vosí kolonie teď mívá i několikanásobek běžného počtu jedinců. To je pak samozřejmě všude znát," zdůvodnil pro Deník zoolog František Bárta.

Jak se ubránit napadení?

Buďte pozorní!

Vnímejte své okolí, kontrolujte, co konzumujete.

Nelákejte!

Do přírody nenoste pestré oblečení a blyštivé šperky, nepoužívejte parfémy.

Nezabíjejte!

Usmrtit vosu či sršně je těžké – a podaří-li se vám to, můžete si zadělat na větší problém. Z těla rozdrážděného hmyzu se totiž šíří chemická látka, která vábí jeho „kolegy", a navíc v nich může vzbudit ještě větší agresivitu.

Zachovat chladnou hlavu

Zůstalo-li žihadlo v ráně, je třeba ho rychle, ale opatrně vytáhnout. Nejvhodnější je seškrábnout jej nehtem, aby nedošlo k rozmáčknutí jedového váčku.

Místo bodnutí zchlaďte ledem a potřete přípravkem k tomu určeným.

Vyzkoušet můžete i osvědčené babské rady: místo vpichu potřete rozkrojenou cibulí, octem, alkoholem či ledem. Ke zklidnění je vhodný i levandulový olej. Došlo-li k bodnutí do jazyka, vložte do úst kostku ledu či zmrzlinu a dávejte studené obklady na krk.

V případě dalších komplikací volejte linku 155 či 112.