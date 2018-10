Volí zastupitele obcí a měst

Pardubický kraj - Na Chrudimsku a Svitavsku vybírají lidé i své kandidáty do Senátu.

V obci Podlesí na Holicku občané volí do Komunálních voleb 2018 v místním bývalém kadeřnictví.Foto: Deník / Luboš Jeníček

Volby do zastupitelstev měst a obcí rozhodnou, kdo bude následující čtyři roky vládnout radnicím a obecním úřadům. Jedinou výjimkou je v kraji Víska u Jevíčka, kde se do voleb nikdo nepřihlásil, a tak si voliči musí počkat až na dodatečně volby na začátku příštího roku.

Zatímco komunální volby vzbuzují na mnoha místech velký zájem voličů, o ty senátní se zajímá mnohem méně lidí. Letos se volí senátoři na Chrudimsku a Svitavsku.

V roce 2012 dosáhla na Svitavsku v prvním kole účast zhruba 38 procent a ve druhém jen 15 procent. Obliba senátu není v okrese mezi lidmi velká, ačkoliv tam mohou voliči poslat kandidáty ze svého regionu. „Obálku senátních voleb si ani brát nebudu a řeknu to na rovinu komisi. Ten úřad nehodlám podporovat. Pro mě jsou důležité komunální volby a to, kdo zasedne u nás v zastupitelstvu,“ říká rozhodně Josef Dvořák z vesnice na Litomyšlsku.

Odvolili v pátek

Klienti Domova seniorů (DS) Drachtinka v Hlinsku odvolili už včera, z osmdesáti sedmi jich odevzdala hlasy asi polovina. Jde o lidi, kteří jsou schopni rozhodovat sami za sebe a nejsou postiženi stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou. „Stejně jako v minulých letech nás navštíví zaměstnanci radnice s volební urnou, se kterými naše sociální pracovnice obejdou jednotlivé klienty,“ uvádí ředitelka DS Drachtinka Eva Holečková.

Zajímavé je, že nikdo ze čtrnácti kandidátů do Senátu, kteří usilují o přízeň voličů na Chrudimsku, do hlineckého domova seniorů nezavítal. „Samotnou mě to překvapilo. Také volební uskupení, až na jednu výjimku, k nám nepřineslo žádné předvolební letáky. Přitom bychom je rádi pověsili na nástěnku a dali tak možnost klientům seznámit se s volebními programy,“ dodává Eva Holečková.

Kampaň před letošními komunálními volbami se některým voličům v Pardubicích nezdála tak výrazná jako v předchozích letech, oceňují ale, že nebyla ani tolik útočná a nesla se spíš v pozitivním duchu. V čem se prý politické strany moc nepředvedly, jsou hesla a slogany. Výsledný dojem je takový, že Pardubice snad ani nemají jiný problém, než je doprava.

Jako nejvýraznější a nejpovedenější hodnotí lidé kampaň, kterou vedlo hnutí ANO. „Velmi zdařilá se mi zdála i kampaň Kuba primátor Jakuba Rychteckého,“ komentuje předvolební boj kavárník Matěj Drajer. „Naopak u některých stran jsem ani nezaregistroval, že nějakou kampaň vedou,“ dodává. Velká část lidí však na kampaň nehledí jako na rozhodující hledisko. Řada voličů má své favority, které podporuje dlouhodobě.

Někde sedí volební komise ve výčepu, jinde fasuje deky

Tak jak, vzadu to bude na Havla? Tato nebo přinejmenším podobné věty zněly ještě před pár lety volební místností v Podlesí, místní části Holic. Lidé tady volí stále na stejném místě, ale kadeřnictví před pár lety skončilo.

„Ale pamatuju si, jak zde bylo holičské křeslo a nějací novináři tu o tom dělali reportáž,“ uvádí jedna z volebních komisařek. V přízemí rodinného domku tyto volby nesedí nikdo z Podlesí, většina lidí je z Holic, jeden člen z Pardubic.

V nedaleké Koudelce, taktéž místní holické části, je v komisi jeden místní obyvatel. V Koudelce se volí v budově bývalé hospody Na Koudelce, která není právě vzorem pěkného, opraveného stavení. „Kdysi bývala hospoda otevřená, dnes se však její prostory otevírají opravdu jen na volby, pivo už se tu nečepuje pěknou řádku let. Ovšem Koudelka, to je nejhezčí část města, takové holické Hradčany,“ uvádí svorně komise, sedící v bývalém výčepu, jejž příjemně vytápějí kamna.

Fasovali deky

Ne každá volební místnost je však vytápěna, někde členové komise před volbami fasovali obecní deky, aby jim nebyla zima. „Tady v hasičské klubovně se topí jen přímotopy, ale ne moc, město nám naštěstí dalo k dispozici deky,“ vysvětlují dobře naložené členky volební komise v Dolním Jelení, kde leží nejvýchodněji položená volební místnost pardubického okresu.

Členové volebních komisí si musejí nějak ukrátit chvíli, zejména jedná-li se o málo lidnatý okrsek. V Čeradicích, součásti Moravan, mají na seznamu pouze 33 voličů. „Dlouhou chvíli krátíme počítačem a knihami. Každý rok máme účast kolem 70 procent. Sečteno máme velmi rychle, ale než to dovezeme do Pardubic, často nás někdo předběhne,“ vypráví předseda čeradické komise David Rulíšek.