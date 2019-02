Ústí n. O. – Že to se zájmem voličů o volby do Evropského parlamentu není nijak žhavé, potvrdili členové volební komise okrsku č. 4. v Ústí nad Orlicí. V sobotu nedlouho před polednem hovořili o účasti, která se pohybovala kolem jedenácti až dvanácti procent. V pátek mělo přijít kolem pěti procent ze sedmi set oprávněných voličů, kteří jsou v okrsku v seznamech, dalších zhruba sedm procent během sobotního dopoledne. I když věřili, že se účast ještě zvýší, žádnými velkými optimisty nebyli.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Potvrdili také, že podobnou zkušenost mají komise i v některých dalších ústeckých volebních okrscích. „Podle mého je to velká škoda. Je to takové zvláštní, připadne mi to, že lidé nechtějí hlasovat už jen proto, že poslanci Evropského parlamentu mají tak vysoké platy," poznamenal jeden ze členů komise. (ký)