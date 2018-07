Volby se blíží, strašák imigrantů opět ožívá

Pardubický kraj - Muslimští imigranti prý budou moci volit v komunálních volbách! Éterem se začínají šířit nesmysly a dezinformace.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Tereza Vaisová

Internet před dalšími blížícími se volbami znovu zaplavují naprosté lži. A opět se straší především hordami muslimských uprchlíků.

„Podle směrnice EU, která je nadřazena našemu právu, mohou na podzim volit cizinci bez občanství ČR. Viz článek na Aeronetu. Stačí jim jen dočasný pobyt a mohou být i voleni.“ Tak zní e-mail, který přišel i našemu redaktorovi.

Autor se odvolává na článek za zmíněném pochybném serveru, jehož titulek se ptá: „Když neprošel Dublin, projde migrace skrze přechodné pobyty a kandidátky na obcích?“

Je to přitom celé nesmysl. Právo volit v komunálních volbách mají z cizinců jen státní občané členských států EU (tedy žádní novodobí uprchlíci), kteří mají nyní u nás trvalý pobyt. Nejedná se navíc o žádnou novinku, je to tak již od roku 2004 a týká se to jen komunálních voleb.

„V praxi tohoto práva využívá do 200 voličů, vesměs jde o Slováky,“ podotkl ministr vnitra Jan Hamáček.

Stejné právo mají i Češi žijící v jiných zemích EU.