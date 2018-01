ON-LINE: Boj o Hrad jde do finále. Volební místnosti se otevřely

Východní Čechy - V Česku začalo v pátek dvě hodiny po poledni finále volby prezidenta. Lidé si v něm vybírají, jestli hlavou státu zůstane Miloš Zeman, nebo ho vystřídá vědec Jiří Drahoš. Hlasovací lístky s jejich jmény dostanou ve volebních místnostech. Celý volební víkend budeme sledovat on-line.

V sobotu se bude hlasovat od 8 do 14 hodin. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14 866 okrsků sčítat. Výsledky, které bude průběžně zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu, by podle jeho očekávání měly být do sobotního pozdního odpoledne.

Online reportáž Volba prezidenta 2018 (2. kolo) - online reportáž 26.01. 23:00 Pro dnešní den se s vámi a on-line přenosem loučíme. Budeme se těšit zase zítra od 8 hodin ráno. 26.01. 22:59 Zájem voličů v Olomouckém kraji byl podle volebních komisařů zhruba stejný jak v kole prvním, či jen mírně vyšší. 26.01. 22:52 V Hradci Králové se na 50 procent dostala účast už dvě hodiny před koncem hlasování, v Peci pod Sněžkou to bylo o hodinu později 45 procent, tisícovka lidí volila s voličským průkazem. 26.01. 22:43 TEPLICKO: Zvolit si svého prezidenta vyrazili v pátek v podvečer i sestry premonstrátky z Doksanského kláštera. Více ZDE. Celá on-line reportáž ZDE

Svůj hlas do volební urny vhodili již oba kandidáti:

K problému došlo v Českých Budějovicích i v Brně:

A kuriózní volič dorazil k volební urně v Teplicích:

Pro Zemana v prvním kole voleb před dvěma týdny hlasovaly zhruba dva miliony lidí, Drahoš získal asi 1,4 milionu hlasů. Podporu mu ale vyjádřili čtyři další kandidáti v pořadí, které volilo dohromady 1,7 milionu lidí.

Volit prezidenta může zhruba 8,4 milionu voličů. V prvním kole tohoto práva využily tři pětiny z nich. Ve finále by jich mohlo být podle odhadů zhruba stejně, tak jako při první volbě před pěti lety.