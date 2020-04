Když si gymnazista Vojtěch Cvik se spolužáky Emmou Džurbanovou a Maxem Kubíčkem vloni po vyhraném konkurzu balil kufry na roční studijní pobyt v Americe, netušil, že ten jejich bude zcela jiný než všech předchozích studentů ze Žamberka na Rice Lake High School.

VŠECHNO JE JINAK

Při studiu a ve volném čase v hostitelských rodinách prožívali podobné věci, jako generace studentů před nimi, dokud se i po Americe nezačal rychlostí blesku šířit koronavirus. A všechno bylo jinak. Zhruba o týden později než v České republice se i ve Wisconsinu uzavřely školy, také tam začali lidé vykupovat toaletní papír a trvanlivé jídlo.

Čeští výměnní studenti na rozdíl od jiných zahraničních tam sice mohli zůstat, ale nad jejich studiem se začal vnášet otazník. Podle Vojty Cvika výuka probíhá z domu, tak jako v Česku. I jeho dny teď ubíhají jinak. „Můj běžný den začíná tak, ze se většinou probudím pozdě, protože nikam nespěchám. Dopoledne si udělám lehčí úkoly a občas zavolám s kamarády. Odpoledne jdu ven, zahrát nějaký sport či zaposilovat. Potom si dodělám úkoly a jsem na mobilu nebo sleduji filmy. Občas s ‚host‘ bráchou chodím na lov,“ popisuje svůj současný život za „velkou louží“.

Ve srovnání s jinými státy v USA patří podle koronavirové mapy Wisconsin počtem nakažených k průměru. „Situace v Americe není nejlepší, ale naštěstí Wisconsin není touto epidemií vážně zasažen,“ podotýká Vojta. „Situace v Rice Lake je stejná jako v Žamberku, nikdo vir ještě nemá, ale v našem okresu už pár lidí ano. Lidé už nevykupují potraviny, ale například moje hostitelská rodina nakupuje jednou za 14 dní hromadu jídla, tak abychom nepřicházeli do kontaktu s lidmi v obchodech. Moje rodina se za této situace neobává nákazy, ale limitujeme kontakt s dalšími lidmi,“ říká student.

Kvůli koronaviru přišel o řadu studijních i volnočasových aktivit, například se nepodíval o jarních prázdninách do Mexika, jak bylo v plánu. „Pravděpodobně se nám studijní pobyt nepodaří ukončit,“ mrzí gymnazistu. Právě plánuje cestu zpět domů, vrátit by se měl speciálním letem z Chicaga do Frankfurtu ke konci dubna. Jednou se však chce do Rice Lake vrátit. „Možná příští rok, nebo až skončí virus,“ doufá.

ODLETÍ DALŠÍ?

Studijní pobyty v USA umožňují žamberským studentům partnerské kontakty Žamberka s Rice Lake, smlouva o přátelství byla uzavřena už před víc než čtvrt stoletím. Pandemie Žamberským zkomplikovala i výběr dalších studentů, kteří by jako každý rok měli odcestovat do Ameriky v novém školním roce. Konkurz se už sice v lednu uskutečnil, tři studenti jsou vybráni, ale nic není jisté. „Sister City International, která je zprostředkovací agenturou ve Washingtonu, program neuzavřela,“ uvádí předsedkyně komise pro zahraniční styky Žamberka Šárka Strnadová.

Zda budou moct žamberští studenti v srpnu odletět a za jakých podmínek nyní řeší se zastřešující agenturou ACES, ale i Ministerstvem zahraničních věcí a americkou ambasádou. Běžně je to velice komplikovaný proces, který vyžaduje mnoho dokumentů a zaplatit řadu poplatků, natož za současné mimořádné situace.