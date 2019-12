Vojenská muzea zvou k prohlídce i na sklonku roku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pokorný

„Využijte počasí, které přeje toulkám v zimní přírodě! Projděte si naučnou stezku vojenské historie Králíky, na které leží řada zajímavých pevnostních objektů z let 1935 až 1938,“ lákají provozovatelé. Na tvrzi Hůrka je otevřeno od pátku do neděle, vstupy do podzemí začínají v 10, 12 a 14 hodin, v pondělí pak proběhne poslední letošní mimořádný prohlídkový okruh. Vojenské muzeum v Králíkách je otevřeno od pátku do pondělka vždy od 10 do 16 hodin.