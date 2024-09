„Po 20 letech se vojáci pěší roty aktivní zálohy opět stali součástí slavnostního ceremoniálu na stejném místě. Deset příslušníků této jednotky stálo u samého zrodu aktivní zálohy v ozbrojených silách ČR,“ doplnila Kembická.

close info Zdroj: Pěší rota AZ praporečníka Karla Bezdíčka KVV Pardubice zoom_in Prapor aktivních záloh KVV Pardubice

Prapor aktivních záloh KVV Pardubice Lícová strana: červený samet se zlatým nápisem KVV Pardubice, po obvodu 5cm pruhy s bílými, červenými a modrými trojúhelníky, v každém rohu zlatá lipová ratolest, uprostřed je umístěný znak aktivních záloh posazený na zlatém meči. Z meče vycházejí 2 zlaté lipové ratolesti. Pod znakem AZ je nápis 201. STRÁŽNÍ ROTA.



Rubová strana: modrý samet se zlatým nápisem Pardubický kraj, po obvodu 5cm pruhy se zlatými a světle modrými trojúhelníky, v každém rohu zlatá lipová ratolest, uprostřed je umístěný znak Pardubického kraje.

Členy aktivních záloh ocenila ve Vysokém Mýtě ministryně obrany Jana Černochová, která jim předala pamětní mince. „Jsou to lidé, kteří mají svoje profese a přesto se rozhodli, že budou svůj čas trávit i jako příslušníci armády. Snažím se aktivní zálohy podporovat změnou legislativy nebo i novinkou, že mohou být i aktivní v zahraničních operacích. Z Pardubického kraje už vyjeli na několik zahraničních operací do Litvy a to je důkaz, že aktivní zálohy patří do armády a že s nimi počítáme,“ uvedla ministryně Jana Černochová.

close info Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková zoom_in Slavnostní nástup k 20. výročí vzniku pěší roty Aktivní zálohy praporečníka Karla Bezdíčka Krajského vojenského velitelství Pardubice na náměstí ve Vysokém Mýtě.

Vysoké Mýto je s vojáky spojeno už mnoho let. Město před více než stoletím iniciovalo výstavbu kasáren pro rakousko-uherskou armádu. Posádka zde zůstala i po druhé světové válce a v době komunismu.

„Zažili jsme s armádou hodně, odchodem sovětské armády a zrušením branné povinnosti zanikla i zdejší malá posádka. Tradice si vážíme, pečujeme o odkaz tradic pluků československé armády, která byla ve Vysokém Mýtě. I proto jsme se rozhodli uspořádat udělení stuh na prapor aktivních záloh. Na stuhu, kterou věnuje Vysoké Mýto jsme dali heslo: Za naše tradice,“ dodal starost Vysokého Mýta František Jiraský.

Jednotka aktivních záloh v Pardubickém kraji nese jméno po slavném legionáři Karlu Bezdíčkovi, který projevil odvahu a hrdinství a položil svůj život v bojích 1. světové války na území Francie.

Jednotky aktivních záloh jsou primárně určeny k ochraně, obraně a střežení objektů kritické infrastruktury v krizových stavech. Vojáci aktivní zálohy se od profesionálních vojáků Armády České republiky liší tím, že mají civilní zaměstnání. Po absolvování základního vojenského výcviku poté několikrát do roka absolvují povinná vojenská cvičení. Kombinují tak dvě povolání, vojenské a civilní. Aktivní záloha slouží především jako nejlépe připravená záloha pro doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Využitelnost těchto vojáků je ale i v případě nevojenských krizových stavů, zejména k pomoci při živelných a ekologických pohromách.