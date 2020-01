Téměř sto korun za metr krychlový zaplatí lidé v Moravské Třebové. „Úprava ceny oproti minulému roku je způsobena zejména nárůstem položky nájemné,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička. Poplatek za vodné a stočné poskočil po novém roce o pět korun.

Navýšené vodné a stočné budou obyvatelé Moravské Třebové platit první čtyři měsíce roku. Od května se sazba daně z přidané hodnoty sníží z 15 na deset procent. A spolu s ní klesne rovněž cena vody. „Cenová odchylka na začátku roku je způsobena změnou legislativy v určení výše DPH, pro konečného spotřebitele to bude znamenat pouze nepatrný rozdíl,“ pokračuje Miloš Mička. Vodné zlevní o dvě koruny, cena stočného zůstane stejná.

„V letošním roce rovněž dojde k plánovanému periodickému přezkoumání koncesní smlouvy, jehož cílem bude stabilizace ceny stočného a zamezení skokovým nárůstům ceny,“ slibuje místostarosta. Zákazníkům na Moravskotřebovsku dodává vodu společnost VHOS, která je součástí nadnárodního koncernu Energie AG Oberösterreich.

Daleko ke stokoruně nemají ani ceny vody v Pardubicích, Holicích a Přelouči. „Město je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, která pro všechny své odběratele navyšuje od ledna vodné i stočné,“ sdělila starostka Přelouče Irena Burešová. Vodárenská společnost oznámila zdražení o 5,35 procent. Lidé tak namísto 93,50 zaplatí za kubík vody o pět korun víc.

Těsně pod hranici devadesáti korun vyšplhalo v letošním roce vodné a stočné v Poličce, Letohradu, Lanškrounu a Chocni. Obyvatelům Poličska dodává vodu společnost VHOS. Třem posledně jmenovaným městům Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí. Oproti loňskému roku vzrostly ceny o čtyři koruny.

Při dolní hranici osmdesáti korun se drží poplatky za vodu v Králíkách, Jevíčku, Chrudimi, Hlinsku, Svitavách nebo Ústí nad Orlicí. Město Králíky je podobně, jako Choceň, Letohrad a Lanškroun, spoluvlastníkem jablonnské vodárenské společnosti, malohanácké metropoli dodává vodu VHOS.

„Důvodů navýšení je několik – růst cen energií, chemikálií používaných pro kanalizace a vodovody a také oblast mezd, kde VHOS plánuje pro Jevíčko posílení provozu vodovodu i kanalizace o nové pracovníky, díky čemuž bude zajištěna větší samostatnost při opravách poruch a udržování provozu zařízení,“ vysvětluje jevíčský starosta Dušan Pávek.

Vodovodní a kanalizační síť na Chrudimsku provozuje Vodárenská společnost, infrastruktura však patří společnosti Vodovody a kanalizace, ve které mají jako akcionáři více než třetinový podíl města Chrudim a Hlinsko.

„Již tradičně čelíme nárůstu cen vstupních surovin. Stát zvyšuje poplatky za odběr povrchové vody. Nově má být povinností provozovatelů uhradit poplatky v řádech milionů korun za vypuštění odpadních vod přes odlehčovací komory na některých ČOV při přívalových deštích. Oznámeno je zvýšení ceny elektrické energie a dochází ke zvýšení ceny chemikálií. Samozřejmě jsme se museli vypořádat i s požadavkem na zvýšení nájemného o čtyři miliony korun,“ vysvětluje předseda představenstva Vodárenské společnosti Roman Pešek.

Podle starosty Hlinska a předsedy představenstva Vodovodů a kanalizací Chrudim Miroslava Krčila, není vlastník infrastruktury tím, kdo by lidem vodu zdražoval. „ Provozovatele nutíme hledat úspory především na jeho straně. Podle našeho názoru je to jednoznačně stát, kdo stojí za zdražením vodného a stočného,“ říká Krčil.

Kolem sedmdesáti korun zaplatí v součtu za vodu lidé ve Vysokém Mýtě, České Třebové nebo Litomyšli. Nejnižší, skoro na polovině ceny oproti Moravské Třebové nebo Pardubicím, mají vodné a stočné obyvatelé Žamberku.

Srovnání cen (Kč/m3 s DPH)



Pardubice: V 47,90, S 50,60, c 98,50 (2019: 93,50)

Česká Třebová: V 38,53, S 33,70, c 72, 23 (2019: 69,12)

Hlinsko: V 45,11, S 38,84, c 83,95 (2019: 79,48)

Holice: V 47,90, S 50,60, c 98,50 (2019: 93,50)

Choceň: V 42,78, S 46,46, c 89,24 (2019: 85,56)

Chrudim: V 45,11, S 38,84, c 83,95 (2019:79,48)

Jevíčko: V 44,96, S 39,72, c 84,68

Králíky: V V 42,78, S 42,15, c 84,93

Lanškroun: V 42,78, S 46,46, c 89,24 (2019: 85,56)

Letohrad: V 42,78, S 46,46, c 89,24 (2019: 85,56)

Litomyšl: V 33,38, S 37,48, c 69,86

Polička: V 38,16, S 51,23, c 89,39 (2019: 84,00)

Přelouč: V 47,90, S 50,60, c 98,50 (2019: 93,50)

Moravská Třebová: V 47,68, S 51,56, c 99,24 (2019: 94,18)

Svitavy: V 38,85, S 44,31, c 83,16 (2019: 81,36)

Ústí nad Orlicí: V 32,55, S 50,43, c 82,97 (2019: 79,41)

Vysoké Mýto: V 39,13, S 33,43, c 72,56 (2019: 70,86)

Žamberk: V 22,42, S 34,50, c 56,92 (2019: 53,05)