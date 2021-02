Loni přitom parkoviště na sedle prošlo rekonstrukcí a navýšen byl počet parkovacích stání. Parkovné se tu neplatí, Sdružení obcí Orlicko, které se už léta o úpravu běžeckých stop stará, vybírá dobrovolný příspěvek na tuto činnost. Zatímco v některých letech běžkařskou sezonu kazil nedostatek sněhu, letos přišly záplavy. „Letos je zima pořádná,“ souhlasí manažer sdružení Antonín Fiala. „Když je vše projeté, jde o zhruba sedmdesát, osmdesát kilometrů tratí. Na rolbu jsme umístili novou ‚gépéesku‘ a lidé mohou na celostátním portálu www.bilestopy.cz úpravy slevovat on-line,“ dodává manažer.

Jednoduše se na celostátní mapku běžkaři dostanou z webových stránek Orlicka, které obsahují i další informace o upravovaných trasách nebo fórum běžkařů. Občas si milovníci bílých stop postesknou, že běžecké stopy rozšlapávají pěší. „Potvrzuji krásný pohled na čerstvě urolbovaný manžestr okolo Boudy, akorát pěšáci, co manžestr ve dvojstupu hned rozdupávali, ten dojem kazí,“ napsal před pár dny na fórum jeden z běžkařů. Podle provozovatelů běžeckých stop jejich ničení není nic neobvyklého. „Lidé by měli pochopit, že úpravy stojí peníze a měli by být ohleduplní,“ podotýká manažer Orlicka.

S kazisvěty mají zkušenosti i v České Třebové, zde úpravu běžeckých tratí zajišťuje Eko Bi. „Také jsme se s tím setkali. Jeli jsme teď vedlejší lokality Habeš, Svinnou a Zhoř, cesty byly rozježděné od aut, na bahně, tedy k nepoužití. Někteří si tu demokracii vysvětlují tak, že si mohou dělat co chtějí,“ podotkl Josef Kyncl. Za příznivých sněhových podmínek je v okolí České Třebové upravováno až 30 kilometrů stop, prioritou je lokalita na Kozlovském kopci a Hory, upravují se i trasy v okolí. „S kolegou Kovářem máme k dispozici dva sněžné skútry, jeden tahá křídlo, které upravuje terén na bruslení, druhý tahá stopovač, který upravuje na klasický styl,“ dodává Kyncl.

Mnoho běžkařů to také táhne na Dolní Moravu. V minulých dnech byla upravena například celá Jesenická magistrála a přilehlé spojky. Aktuální informace o tamních strojově upravovaných tratích přináší web www.bezkydm.cz. V nižších partiích už začíná být problém s táním a nedostatkem sněhu.