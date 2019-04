Dopravní ruch na nádraží v Letohradě vystřídá ten stavební, rekonstrukce bude hotová napřesrok.

Brána do Orlických hor, to je jedním z přízvisek Letohradu. Co však Letohradské trápilo, byl stav jejich nádraží. A právě tady jsou v posledních týdnech kromě cestujících a železničářů vidět i dělníci. Rekonstrukci tu poklepáním „na kolej“ v pátek odstartovala Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC).