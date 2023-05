Cestující, kteří využívají regionální vlaky na trati Kolín-Pardubice-Choceň-Česká Třebová, se mohou těšit na modernější soupravy. Až 30 let staré vagóny nahradí nové elektrické vlaky. České dráhy nové soupravy na trať vyšlou ale až za dva roky.

Jako RegioFox budou označovány nové motorové jednotky od společnosti PESA Bydgoszcz, které právě testuje výrobce na zkušebním okruhu ve Velimi. | Foto: ČD

V Pardubickém kraji to nebudou jediné nové vlaky Českých drah. Dopravce už testuje nové RegioFoxy.

Osm nových vlaků, které slibují klimatizaci, bezbariérovost, palubní Wi-Fi síť nebo zásuvky na 230 V a USB konektory pro dobíjení drobné elektroniky, se na trati představí v prosinci roku 2025. Pořízení osmi nových elektrických jednotek vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi Pardubickým krajem a Českými drahami.

„Vzhledem k insolvenci původního dodavatele České dráhy definitivně opustily původní plán modernizovat v rámci celé republiky desítky osobních vozů řady Bdmtee, tedy takzvaných „honeckerů“ pro provoz v regionální dopravě. Mělo by se jednat celkem o osm kusů elektrických jednotek EMU 140 s maximální traťovou rychlostí 160 kilometrů v hodině, které by měly být nasazeny na trati 010 mezi Kolínem a Českou Třebovou,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že tato vozidla by měla zajišťovat přes 20 procent celkového zasmluvněného dopravního výkonu.

Internet i zásuvky

Český dopravce slibuje revoluční změnu. Staré vozy s malými okny a nepohodlnými sedačkami, nahradí zmodernizované soupravy.

Spor z baru se přesunul na třídu Míru. Pronásledovaný muž prožil chvíle strachu

„Nové elektrické jednotky budou mít všechny vozy nízkopodlažní, bezbariérové a klimatizované. Vytvoříme tak podmínky pro pohodlné cestování všem lidem se sníženou schopností pohybu a orientace, ať jsou to osoby na vozíku, rodiče s malými dětmi v kočárku, senioři,“ popsal Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Přibude i internet, který je podle Českých drah, nejčastěji požadovaná služba.

Mělo by se jednat celkem o osm kusů elektrických jednotek EMU 140 s maximální traťovou rychlostí 160 kilometrů v hodině, které by měly být nasazeny na trati 010 mezi Kolínem a Českou Třebovou od prosincové změny jízdního řádu v roce 2025Zdroj: ČD

„Při cestě do zaměstnání nebo do školy bude možné využít snadný přístup k internetu přes palubní Wi-Fi síť nebo si dobít mobilní telefon, tablet či notebook," doplnil Ješeta.

Národní dopravce, ve vlacích s kapacitou minimálně 140 míst, slibuje větší komfort i moderní další vybavení. Ve vlaku tak budou k dispozici i zásuvky na dobíjení baterií elektrických invalidních vozíků nebo elektrokol. Nebude chybět ani prostor pro umístění kočárků nebo jízdních kol a moderní audiovizuální informační systém.

„Jednotky budou vybaveny nejmodernějším evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS a komunikačním systémem GSM-R, které zajistí vysokou bezpečnost provozu,“ dodal mluvčí Českých drah Emanuel Vítek.

Liška na kolejích: RegioFox

V Pardubickém kraji to nebudou jediné nové vlaky Českých drah. V současnosti se vyrábí pro region sedm moderních motorových jednotek RegioFox, které nabídnou cestujícím podobný komfort jako nové elektrické vlaky.

V jednotce bude dostatek místa i na přepravu osmi kol, tří kočárků a dvou invalidních vozíků. Tyto vlaky budou poháněny motory Rolls-Royce, které kromě klasické nafty umí jezdit i na biopalivo HVO.

Simulace nehody, lezci, vodní mlha i hrdina Darren. Hasiči otevřeli stanici

„Všichni cestující pak jistě ocení ergonomicky tvarované sedačky, klimatizaci i moderní informační systém. Vlaky jsou vybaveny také sčítacím systémem cestujících, který nám a objednatelům dopravy poskytne lepší přehled o vytížení jednotlivých spojů,“ popsal předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. RegioFox na tratích nahradí starší vozidla řad 814, 842, 843, případně soupravy s lokomotivou 754 a vozy Bdt.

Nové vlaky už se testují

„Zkušební provoz nových jednotek začne ve druhé polovině tohoto roku v Praze, Středočeském a Jihočeském kraji. Další RegioFoxy pak zamíří do Pardubického, Královéhradeckého, Plzeňského kraje a na Vysočinu. Dodavatel má sice určité zpoždění, ale první jednotka už byla dopravena na testovací okruh u Velimi. V plném proudu jsou zkoušky a následovat bude schvalování u Drážního úřadu,“ uvedla tisková zpráva Ministerstva dopravy.

Investice Českých drah



České dráhy plánují v rámci Strategie 2030 investovat do obnovy vlaků do roku 2030 až 100 miliard korun. V současné době mají objednáno 110 elektrických jednotek RegioPanter, 76 motorových jednotek RegioFox, 20 devítivozových expresních souprav ComfortJet a 50 elektrických lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km/h.