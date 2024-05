Lanškroun bude mít vedle letního koupaliště pod širým nebem i vlastní krytý bazén. Rada města vyhlásila zahájení příprav na architektonickou soutěž, nejlepší návrhy chce město představit za rok. Bazén bude stát v areálu městských sportovišť, jeho součástí bude také wellness centrum s vířivkami, saunami i herními prvky pro děti. Projekt naváže na studii rozvoje sportovního areálu architekta Tomáše Haroma z roku 2018. Podívejte se.

Krytý bazén. Ilustrační foto | Foto: Město Lanškroun

Zeditovaná tisková zpráva Města Lanškroun

Nápadů kde by mohl krytý bazén stát, bylo v historii několik, u žádného z nich ale nedošlo k realizaci.

"Zásadní první krok učinila rada města až nyní, když schválila návrh starosty města zahájit přípravy k otevřené architektonické soutěži na výstavbu krytého bazénu v Lanškrouně. Ten bude situován do sportovního areálu u zimního stadionu, kde by předtím měla vyrůst také multifunkční sportovní hala. Vznikl by tak ucelený a sjednocený komplex sportovišť, který nabídne občanům možnost různých sportovních aktivit na jednom místě. Radní tak chtějí vyslyšet přání občanů a jsou přesvědčeni, že krytý bazén, jehož součástí bude také wellness centrum s vířivkami, saunami i herními prvky pro děti, patří k občanské vybavenosti města naší velikosti a zlepší kvalitu života v něm," uvedla Petra Klementová z tiskového odboru radnice.

Studie architekta Tomáše Haroma z roku 2018, z níž návrh krytého bazénu vychází:

Studie Tomáše Haroma 2018Zdroj: Město Lanškroun

Rada města pověřila starostu Radima Vetchého a místostarostu Miloše Smolu přípravou zadání architektonické soutěže ve spolupráci s městskou architektkou a komorou architektů. Cílem je najít nejvhodnější řešení výstavby krytého areálu, součástí zadání bude i analýza investičních a provozních nákladů.

„Věřím, že městu i jeho obyvatelům prospěje jak revitalizovaný areál u Dlouhého rybníka navazující na téměř stoletou tradici, tak moderní krytý bazén. Oba tyto projekty budou plnit trochu odlišnou funkci, ale společně zajistí důstojné koupání s odpovídajícím zázemím pro relaxaci a odpočinek po celý rok,“ dodává místostarosta Miloš Smola.

Celý projekt naváže na studii rozvoje sportovního areálu Ing. arch. Tomáše Haroma z roku 2018. Z této studie již vzešel projekt sportovní haly pro míčové sporty, který je připraven k realizaci.

Výsledky soutěže by měly být známy do konce roku, nejlepší návrhy plánuje vedení města představit veřejnosti na jaře roku 2025. Dalším krokem má být zpracování projektové dokumentace, na jejímž základě by byla investice zařazena do rozpočtu města.

„Lanškroun je městem sportu v mnoha různých podobách a na všech úrovních. Po úspěšně dokončených investicích do kultury, zdravotnictví a modernizace škol se nyní pouštíme do investic v oblasti sportu a rekreace. Jsem moc rád, že rada města souhlasila s přípravou projektu na krytý bazén, protože k občanské vybavenosti města prostě patří. Tento moment vnímám za zcela zásadní pro všechny, kteří si celoroční koupání v Lanškrouně přejí,“ dodal starosta města Radim Vetchý.

