Jaké jsou hlavní priority pro právě započaté volební období. Změnily se oproti předchozím čtyřem letům, kdy jste byl starosta?

Starostou jsem čtvrté volební období, proto postupujeme kontinuálně. Plánů je moc a moc, pokud mám například z investic vytáhnout tři priority, jsou to rekonstrukce objektu Domu kultury, rekonstrukce padesátimetrového plaveckého bazénu a dosíťování lokality pro bydlení Nad Bažantnicí. Poslední dvě jsou v realizaci, první ve fázi projektování. Přidám-li k tomu revitalizaci zámeckého parku s objektem oranžérie, jsme na přibližně 225 milionech korun. A k tomu je potřeba připočíst rekonstrukce místních komunikací, chodníků, včetně nových úseků. Samozřejmě podpora bude směřovat do všech potřebných oblastí života města, tedy i služeb.

Máte za sebou půl rok fungování koalice. Daří se nacházet shodu ve směřování města v příštích letech? Existují třecí plochy, kde nejste úplně zajedno?

Pokračujeme v koalici z minulého volebního období a jsme tvůrčí kolektiv, takže problémy v rámci koalice nemáme.

Jaké jsou silné a slabé stránky města a jak mohou do budoucna ovlivnit život obyvatel Letohradu?

Za nejsilnější stránku považuji aktivní občany, pracující v desítkách spolků se zájmem o dění ve městě a tvořící pestrou nabídku volnočasového vyžití všech generací, dále nabídku dostatku pracovních příležitostí včetně možnosti vlastního bydlení a související potřebné veřejné infrastruktury (předškolní vzdělávání, základní a střední školy).

Za problém stále považuji dopravní dostupnost po silnicích vyšších tříd a stav části krajských komunikací ve městě, které nám komplikují život a lidé si mnohdy na jejich stav oprávněně stěžují, byť samospráva města s tím může dělat jen to, že se připomíná vlastníkovi komunikací s nutností investování do nich. Aktuálně musíme jako město řešit kapacitu mateřských školek, bude ale potřebné někde získat investiční dotaci, abychom s tím dokázali hnout.

Co považujete za největší výzvu pro aktuální volební období?

Zdárně realizovat vytyčené priority, dotáhnout je k úspěšnému konci, pro mne prioritou priorit je zejména rekonstrukce domu kultury, za samozřejmé považuji podporu místních spolků a organizací a zachování trendu neklesajícího počtu obyvatel města. Oproti loňskému roku nás je téměř o sto více, což považuji za skvělý výsledek a aktuálně zřejmě nejlepší z měst okresu. A na to jsem hrdý a dělá mi to velkou radost, že je zájem v Letohradě žít. Velkou výzvou je také zajištění dobré součinnosti se SŽDC a zhotovitelem jejich miliardové investice rekonstrukce železniční stanice s vybudováním nového podchodu pod kolejištěm, akce se již začala.

Která oblast investic by měla dostat přednost? Je to budování a udržování infrastruktury nebo služeb?

Musí to být vyvážené, stranou nemohou zůstat ani menší investice do oblastí, se kterými se občan denně potkává. A ptáte-li se na služby, tak považuji za nezbytné podporovat školy, kulturu a sociální služby. Jsem hrdý na skutečnost, že jsme v letošním roce dokázali spolkům a organizacím poskytnout dotační podporu dosahující částky devět milionů, to mnozí našim závidí. Není asi mnoho měst naší velikosti s tak významnou podporou prospěšným aktivitám.

Nové politické subjekty v komunální politice usilují o posílení transparentnosti. Je větší otevřenost ve prospěch občanů? Plánujete realizovat v příštích čtyřech letech nějaké změny?

Mnohé je již zrealizované. Dokonce umísťujeme na web videozáznamy z jednání zastupitelstva. Městský úřad aktuálně přešel na nový informační systém, až se stabilizuje a vychytají se „mušky“, měl by umožnit přístup občanům ke svým „účtům“, týkajícím se poplatků města.

Máte vizi pro budoucnost, která by městu prospěla, ale v horizontu aktuálního volebního období nejsou podmínky pro její realizaci?

Tu, kterou moc nedokážeme z naší pozice ovlivnit, jsou kvalitní příjezdové silnice s rychlým napojením na silnice vyšších tříd. To by bylo opravdu velmi potřebné. Protože jsme sportovní město s řadou sportovních spolků a organizací, bude nejpozději v příštím volebním období potřebná krytá sportovní hala. Nějaká jednání k tomu již probíhají, ale ještě je brzy být konkrétnější. Nicméně mám za to, že by nejpozději v příštím volebním období měla fungovat.

Vizí, která by měla být poplatná stále a pro každou samosprávu jsou spokojení spoluobčané v rozvíjejícím se městě.

Chtěl byste pokračovat jako starosta i příští čtyři roky?

Na to se ptát po půl roce od voleb je opravdu brzy. Práce starosty mne stále baví, námětů a potřeb je stále dost, takže budu-li v pořádku a cítit nadále podporu spoluobčanů, mít k sobě dál partu lidí, ochotných pro druhé něco udělat, budu rád městu prospěšný kdykoli, tedy i v budoucnu.

Petr Fiala

Letohradský rodák Petr Fiala (* 1968) usedl do křesla starosty poprvé před třinácti lety. A od té doby post starosty třikrát úspěšně obhájil. Sdružení pro Letohradsko, za které kandidoval i v posledních volbách, získalo loni na podzim přes padesát procent hlasů. V letech 2008 až 2012 zasedal Petr Fiala rovněž v zastupitelstvu Pardubického kraje. Znovu byl zvolen krajských zastupitelem před třemi roky.