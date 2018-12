Vysoké Mýto - V kostele Nejsvětější trojice ve Vysokém Mýtě restaurují pět oken.

Popraskané sklo, zkroucené rámy… Secesní vitrážová okna v kostele Nejsvětější Trojice ve Vysokém Mýtě se dočkají obnovy. Pět oken si do své péče vzal zkušený restaurátor Jaroslav Skuhravý, který se svým týmem každému z nich věnuje náležitou péči.

Okna se rozebírají na jednotlivé části. „Musí se to očíslovat, abychom věděli, kam to dát zpátky,“ nechává nahlédnout do své práce. Sklo se čistí pilinami a každý díl po malování znovu čeká vypálení v peci. Na oknech se podílí stabilně až pět lidí, další pomáhají dle potřeby.

Město na restaurování oken dostalo dotaci 370 tisíc korun z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dalších 1,8 milionu korun dostalo město ze stejného programu na začátku roku a 100 tisíc jako odměnu za nejlepší program regenerace v kraji. Ze získaných peněz byla podle slov starosty Františka Jiraského obnovena fasáda vily Marie či se dále restaurují okna v kostele sv. Vavřince, též pod taktovkou Jaroslava Skuhravého.

Kostel Nejsvětější Trojice stojí v Jungmannových sadech v Mýtě od roku 1543, dochoval se v původní podobě. Vlastníkem kostela je Římskokatolická farnost.