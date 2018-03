Víme o tom: Akce Cihelna zná svůj termín

Orlickoústecko /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Na dva dny ve válce, tak to už dvacet let zpátky vypadá v půlce srpna v Králíkách. I letošní 21. Cihelna zná svůj termín, koná se za 171 dnů, tedy 17. - 18. srpna.

Vojensko - historická akce Cihelna 2017. Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Letošní téma Dne ozbrojených sil Cihelna 2018 se nese v duchu let 1938 - 1939 a nese název Od zrady k válce. Vojenská technika ovládne plac naproti tamnímu Vojenskému muzeu, kde jsou každoročně chystány ukázky bitev. Připravena je i prezentace ostatních složek Integrovaného záchranného systému, ukázky práce psovodů a speciálně cvičených psů a otevřeny jsou i pěchotní sruby na Králicku včetně nedalekého K-S 14 U Cihelny.

Otevřou dialýzu i bazén

Vysoké Mýto - Konec týdne bude mít v Mýtě slavnostní punc. Ve čtvrtek se po několika letech příprav a dohadů otevře zbrusu nové dialyzační středisko společnosti Fresenius Medical Care. Návštěvníky středisko ve čtvrtek přivítá od 13 do 17 hodin.

Pátek pak potěší milovníky vody, po více než půl roce se opět otevírá vysokomýtský krytý bazén, který prošel kompletní rekonstrukcí. Slavnostní otevření se uskuteční ve 12.30 hodin, od 13 do 19 hodin bude otevřen veřejnosti a v 18 hodin pak proběhne koncert v bazénu. Vystoupí kapela Four in Van.

Dorazí zahraniční kapacity

Letohrad - Lesní klub v Letohradu od čtvrtka do neděle hostí dva zahraniční odborníky. Na seminářích vystoupí ukrajinská doktorka integrativní medicíny Elena Bogatyrenko a holandský pedagog intuitivní pedagogiky Thomas Pedroli. Semináře ve čtyřech dnech nabízejí různá témata, například Jak učit a nezbláznit se, význam zpěvu, jóga úsměvu a další. Více na Facebooku Lesního klubu Letohrad.