Přinášíme přehled letos plánovaných oprav dálnic a silnic prvních tříd v Pardubickém kraji. Podívejte se v článku na detailní mapy podle okresů.

Uzavírky, ilustrační foto. | Foto: ČTK

Jaké významné opravy má Správa Pardubice ŘSD v plánu realizovat v roce 2024? Podívejte se ve fotogalerii na nově aktualizovanou mapu, ve větším rozlišení si je rozklikněte níže v článku.

"V tomto roce dokončíme tři stavby, které jsme zahájili v loňském roce: I/34 Borová, průtah, obnova asfaltového krytu, I/35 Gajer – Hřebeč + OK Koclířov, I/17 Chrudim, most. Dalších 10 staveb (viz mapka) letos zahájíme," napsalo ŘSD na síti X.

Vysvětlivka: OAK - obnova asfaltového krytu, OŽK - obnova živičného krytu

CELÝ KRAJ. Přehled významných oprav dálnic a silnic I. tříd pro rok 2024 v Pardubickém krajiZdroj: ŘSD SVITAVSKO. Přehled významných oprav dálnic a silnic I. tříd pro rok 2024 v Pardubickém krajiZdroj: ŘSD ORLICKOÚSTECKO. Přehled významných oprav dálnic a silnic I. tříd pro rok 2024 v Pardubickém krajiZdroj: ŘSD PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. Přehled významných oprav dálnic a silnic I. tříd pro rok 2024 v Pardubickém krajiZdroj: ŘSD LEGENDA. Přehled významných oprav dálnic a silnic I. tříd pro rok 2024 v Pardubickém krajiZdroj: ŘSD