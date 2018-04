Víkendový glosař

Doprava a logistika - Doprava a logistika Traktorista a obsluha 15 000 Kč

Traktoristé a obsluha zemědělských strojů TRAKTORISTA - OPRAVÁŘ-DOJIČ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: středisko ŽV Sopotnice, Sopotnice č.p. 193, 561 15 Sopotnice a České Libchavy č.p. 96, 561 14 České Libchavy, Požadujeme: řidičský průkaz sk. T a sk. C, Pracovní doba od 6.30 hodin do 15.00 hodin, v letní sezóně je nutná časová flexibilita. Pracoviště: Obživa a.s.- středisko žv sopotnice, 561 15 Sopotnice. Informace: Viera Klekarová, +420 608 553 356.