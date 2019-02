Kdybyste se znovu ocitli v roli středoškoláka, obávali byste se maturity z matematiky, která má být povinnou součástí maturitní zkoušky od školního roku 2020/2021?

Maturita - ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Chládek

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Nebojím se matematiky. Procvičuje logické myšlení. Bojím se toho, že se matika často vyučuje tak, že se stala postrachem místo zábavou. Bojím se toho, že Cermat, místo aby zjišťoval, co žáci vědí, může dávat do zkoušky špeky, aby žáky nachytal na tom, co nevědí, nebo ani vědět nemohou.

LUDMILA MAREŠOVÁ KESSELGRUBEROVÁ

středoškolská učitelka, Česká Třebová

Z matematiky jsem maturovala. A dnes bych se obávala stejně jako tenkrát, jsem totiž humanitní typ, smysl pro přísně formální logiku mi v mozku utlačuje kreativita a emotivnost. Odmaturovala jsem, dokonce to nebylo nejhorší, přesto ale rozhodnutí o povinné zkoušce z matematiky nepovažuji za dobré. Buď významná část maturantů neuspěje, nebo se budou muset drasticky snížit nároky. Obojí je myslím špatné – a zbytečné.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Matematika a já, to je krásný příběh! Obával jsem se jí velmi, a tak jsem z ní nematuroval, hlásil jsem se na pedagogickou fakultu, obor český jazyk – hudební výchova. Ale soudruhům se nelíbilo, že by naše školství kontaminoval člověk z kostelní rodiny (byl rok 1985), takže jsem nakonec skončil na provozně-ekonomické fakultě, kde matematika samozřejmě byla a k ní obávaný examinátor doc. Ptáček! Dva týdny jsem nevylezl z koleje, a co myslíte? Dvojka, byla to dvojka! Strnad uspěl u Ptáčka. A navíc jsem si na té škole našel hodnou manželku (nebo ona mě, to už je dneska jedno). Když tak přemýšlím o českém školství, skoro bych měl být těm bolševikům vděčný…

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Celé generace středoškoláků z matematiky maturovaly a přežily. V době mých studií na střední škole byla místo gymnázia SVVŠ a my byli rozděleni na přírodovědnou a humanitní větev. A já v humanitní třídě z matematiky maturovat nemusela. Přesto jsem ji měla celou dobu ráda a dodnes si myslím, že je pro rozvoj jedince jakýmkoli směrem velmi důležitá. Místo biflování logika, místo cíle postup a místo intuice řád. Maturity z „matiky" bych se nebála!

MARTIN VÍDENSKÝ

vlakvedoucí osobních vlaků, básník, Letohrad

Maturitní zkoušku jsem úspěšně složil v roce 1989 a jsem moc rád, že matematika tou dobou k povinným maturitním předmětům nepatřila. Téměř s jistotou mohu říci, že bych to nedal. Každý máme buňky na něco jiného a myslím si, že je nesmysl srovnávat znalosti studentů zdravotnických a uměleckých škol se znalostmi studentů gymnázií a středních technických škol. Tento systém se nepovedl a dovoluji si tvrdit, že soudruzi z ministerstva školství udělali někde chybu…