Orlickoústecko - Ministerstvo školství chystá řadu změn, třeba desetiletou školní docházku. Kdybyste byli ministrem/ministryní, co byste změnili jako první vy?

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

České školství nepotřebuje tablety, interaktivní tabule, ani několikaprocentní růst mezd. Potřebuje změnu myšlení a práce. Změnit se musí i místo školství v celé společnosti. Komunisté chtěli skrze školu vychovávat masy, vytvořili systém ústavů od jeslí až po VUML. Ale školy mají být chrámem vzdělávání, partnerem rodině, místní komunitě, zaměstnavatelům a samotným studentům. Práce v nich má být prestižním povoláním. Věřím, že naše generace uvidí začátek těchto změn, protože přicházejí mladí kantoři, se zkušeností ze zahraničí, vznikají soukromé školy, rodiče se zajímají o dění ve školách a podniky ovlivňují svou poptávkou náplň učiva, aby se absolventi na trhu práce uplatnili.

LUDMILA MAREŠOVÁ KESSELGRUBEROVÁ

středoškolská učitelka, Česká Třebová

Jednoznačně bych se pokusila omezit nesmyslnou administrativu a snížila počty žáků v jednotlivých třídách. Hned potom bych se pokusila udělat něco pro posílení kázně žactva. A to by bylo nejspíš to poslední před mým odvoláním.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Kdybych byl ministr školství – což se ovšem nikdy nestane k velké úlevě mé i celého resortu – jako první bych vydal zákaz cokoliv měnit bez důkladné analýzy a dlouhodobé diskuze s učiteli všech stupňů. Smršť nápadů bývalého ministra Chládka nebyla normální a zrovna desetiletá školní docházka se mi nejeví jako ten nejlepší začátek nové paní ministryně. Do nového školního roku přeji všem žákům skvělé učitele a učitelům zvídavé žáky.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Platové ohodnocení učitelů, kteří se v naší zemi pohybují mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi na nejnižších příčkách. A v Evropě zase mezi svými kolegy učiteli obsazují poslední místa. To je ostudné. A ředitelům bych dala dostatečný prostor k odlišení kvalitních a vynikajících učitelů od průměrných. Tato svoboda je také především o financích, ale přinesla by velké zkvalitnění našeho školství!

MARTIN VÍDENSKÝ

vlakvedoucí osobních vlaků, básník, Letohrad

Povinné desetileté školní docházce, která počítá s povinným posledním rokem v mateřské škole, docela fandím. S čím ale nesouhlasím, je současná podoba státních maturit a v budoucnu povinná maturitní zkouška z matematiky. Zde bych určitě volal po změně. Ministryně školství by se měla pokusit o stabilizaci resortu a o to, aby učitelé byli za nelehkou práci náležitě odměněni.

