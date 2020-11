DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí

Uvítal bych možnost, aby se mohli lidé scházet k modlitbě ve velkých kostelech nebo na venkovních prostranstvích, při dodržení povinných vzdáleností. Vánoce jsou za dveřmi a místo kostelů s betlémy jsou otevřené jen obchoďáky. Přitom musíme v této době čelit setkání se smrtí, úzkostmi a podzimními depresemi. Pro překonání krize potřebujeme naději a víru, byť jsme „národem ateistů“.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Nemohu si nepřihřát svoji polívčičku. Poté, co se do škol vrátí nejmenší žáci základních škol, bych si moc přála, aby byla umožněna individuální výuka v hudebním oboru ZUŠ. Výhradně jeden učitel, jeden žák, v rouškách a s odstupem alespoň 1,5 metru. Jsme schopni to bez problémů zabezpečit a navzdory dobře fungující distanční výuce bychom se na to velmi těšili.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Návrat prvních a druhých tříd je fajn, doufám jen, že co nejdříve se vrátí žáci na celý první stupeň a maturanti s deváťáky. Malé živnosti a restaurace by měly následovat. Nicméně dokud nepovolí nápor na nemocnice, musí být rozvolňování opatrné. Obávám se, že dokud nebude k dispozici funkční vakcína, úplně vyhráno nebude. Virus covid-19 je příliš nevyzpytatelný protivník.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Na odbornou odpověď jsou, doufám, připraveni na ministerstvu zdravotnictví. Osobně postrádám otevřená kina, divadla, restaurace a hospody, protože pěkně natočenou hladinku vám sebelepší e-shop opravdu nedoručí…

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Budu moc rád, když zruší omezení i pro druhé děti. Aby to těm prvním nebylo líto…