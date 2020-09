DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí

Kdo dělá svou práci svědomitě, zaslouží si odměnu. Ústavní činitelé mají mít dostatečnou mzdu právě z důvodu, aby nemuseli mít příjmy bokem, což vždy zavání korupcí. Snížení platů 200 poslanců nic nevyřeší. Ani nadávání na „ty nahoře“. Krkonošské pohádky nás naučily, že za problémy nás, pracujících, může vrchnost – a tu Pánbůh (nebo Krakonoš) potrestá. Ve skutečnosti za současnou krizi nemůže ani premiér, ani prezident. Musíme se s tím poprat všichni, každý na své úrovni odpovědnosti.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Měli by, ale neudělají to. Myslím, že teď je příležitost zvážit, co je pro nás zbytné a čím můžeme pomoci slabším. Já bych velmi ráda odmítla „rouškovné“ pro důchodce, ještě lépe ho přenechala někomu potřebnějšímu.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie,Lanškroun

Nemyslím si, že by snižování platů politiků vyřešilo aktuální finanční problémy státu, ale chápal bych, pokud by se politikům platy na nezbytnou dobu „zmrazily“, tedy nerostly. Ač jsem vůči politikům kritický, vím, že jejich odměny nejsou nijak závratné.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Nikoliv. Nikdo totiž není schopen říct, kteří politici, proč zrovna oni, o kolik by mělo to snížení být a kdy by se mělo zase přidat. Až zmizí covid-19? To přece nikdo neví, kdy a jestli vůbec zmizí. Politici by si měli své platy především zasloužit, tzn. ve vládě odpovědně a s rozmyslem vládnout, v parlamentu přijímat dobré zákony, na kraji a v obcích lidem sloužit a nechovat se jako papaláši. Pokud to tak není, zvolme jiné politiky, třeba zrovna teď ty krajské, za dva týdny budeme mít možnost.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Raději bych to neriskoval. Teď si je o trochu sníží a hned po krizi několikanásobně zvýší…