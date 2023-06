Obchvat Vysokého Mýta i tunel Homole. Dálnice D35 se prodlouží o 13 kilometrů

/VIDEOVIZUALIZACE/ Po nedávném výběrovém řízení na stavbu úseku dálnice D35 z Vysokého Mýta do Džbánova před Litomyšlí se minulý týden rozběhl i tendr na stavbaře předcházejícícho úseku z Ostrova, kde dálnice končí nyní, právě do Mýta. Součástí sedmikilometrového úseku je i tunel Homole, který se bude stavět samostatně a bylo na něj také vyhlášené výběrové řízení. Oba dva úseky D35 - z Ostrova do Vysokého Mýta i následující ke Džbánovu - by měly být hotové v roce 2026. Projeďte se po nich už nyní ve videovizualizaci.