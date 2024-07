Do pláče je desítkám řidičů ve Vysokém Mýtě poté, co se nad městem přehnala jedna z nejprudších bouřek za poslední léta, podle místních spíše několika desetiletí. Odnesla ji nejen řada stromů, které skončily vyvrácené; obří kroupy, některé až o velikosti dlaně, ničily auta a fotovoltaické panely na střechách. Podívejte se ve fotkách a ve videu, na našem facebooku můžete připojit vlastní zážitky a fotky.

"Byla to zkáza, jakou jsme tu desetiletí nezažil. Trvalo to možná dvě tři minuty, ale vypadalo to jak z hororu. Řada mých známých má poničené karosérie aut od krup, ve městě jsou popadané stromy. Jak z apokalypsy," řekl Deníku Vysokomýtčan Karel Dvořák.

"Takový strach jsem ještě asi neměla. Bála jsem se že nevydrží okna. Jen jsem prosila, ať už to skončí," napsala na zdejších sociálních sítích pisatelka Irena Kalibová. Další svědectví můžete nalézt ZDE.

"Jako bych projel válečnou zónou. 5 minut řádění živlu," shrnul řádění živlů v Mýtě fotograf Ivan Bllemby Krejza. Podívejte se ve fotogalerii na fotku poničené střechy auta.

Hasiči se nezastavili a makali hluboko do noci. "Od 18. hodiny do 21. hodiny hasiči v celém kraji zasahovali u 144 událostí. Na tísňovou linku 112 již po 21. hodině nepřicházelo tolik hovorů žádajících o pomoc, ale odstraňovat následky bouřky v terénu hasiči ještě několik hodin určitě budou," uvedla ve čtvrtek v 22 hodin mluvčí pardubických krajských hasičů Vendula Horáková.

Už ze čtvrteční večerní statistiky výjezdů hasičů je patrné, že po 21. hodině naprostá většina jejich zásahů v Pardubickém kraji byla právě ve Vysokém Mýtě.

Supercela, jak ji oklasifikovali meteorologové, ve čtvrtek odopoledne vznikla jižně od Prahy a postupovala velmi rychle na východ napříč Pardubickým krajem. Největší spoušť způsobila podle svědectví právě ve Vysokém Mýtě a okolních vesnicích, hlavně v Zámrsku, ve Stradouni nebo Vraclavi. Podle údajů meteorologů napršelo místy během pár desítek minut až 30 milimetrů srážek.

Minulý týden se podobná bouřka vyřádila v Ústí nad Orlicí, už podruhé za dva měsíce odnesla dlažební kostky z ulice Příkopy.

Předpověď meteorologů není příznivá ani na dnešek. V pátek odpoledne a večer podle nich můžeme čekat opět velmi silné bouřky, na víkend pak dorazí mírné ochlazení. Letní teploty ale budou pokračovat i v příštím týdnu. Podívejte se v jejich videopředpovědi: