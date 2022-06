Právě v tuto chvíli má se zaměstnavatelem v Pardubickém kraji podepsanou smlouvu 3 610 Ukrajinců, kterým stát udělil dočasnou ochranu. Zhruba 70 procent, tedy 2417 lidí, jsou ženy. Vyplývá to z dat úřadu práce.

Nejvíce Ukrajinců pracuje na Pardubicku, těsně v závěsu je pak Ústí nad Orlicí, kde uprchlíky zaměstnala mimo jiné společnost Rieter. „Přijali jsme sedm žen,“ uvedl generální ředitel firmy Jan Lustyk s tím, že společnost navíc poskytla ubytování pro 25 uprchlíků. Většinou se prý jedná o rodinné příslušníky zaměstnanců, kteří ve firmě už delší dobu pracují.

Nové podmínky pro uprchlíky:

Na Svitavsku prozatím našlo práci 392 ukrajinských pracovníků s udělenou dočasnou ochranou, 291 z toho jsou ženy. Do práce se chystá také Nasťa, která do země přišla z Dnětropetrovské oblasti.

V Pardubickém kraji nezaměstnanost přes příliv uprchlíků nadále klesá, činí 2,3 procenta. Je tu nyní 8122 nezaměstnaných, volných pracovních je více než dvakrát tolik, 18 688.

„Ráda bych pokračovala v tom, co jsem dělala na Ukrajině a co umím nejlépe, a to je manikúra,“ uvedla a přiznala, že službu zatím v Čechách provádí takzvaně načerno.

Kolik Ukrajinců se ale v Pardubickém kraji, potažmo v Česku nachází a jaké procento z nich se již uplatnilo na trhu práce, není tak docela jasné. Do země od vypuknutí války na Ukrajině prozatím přišlo asi 346 tisíc běženců. Kolik jich zde zůstalo, ministerstvo vnitra neví. „Jsou to jen odhady, ale v současné době se u nás reálně nachází asi 200 tisíc lidí z Ukrajiny,“ uvedl pro Českou televizi ministr vnitra Vít Rakušan. Podle něj pak v současnosti pracovní místo našlo asi 64 tisíc Ukrajinců, kteří mají vízum dočasné ochrany.

Ne všichni ale mají pracovní smlouvy. To potvrzuje také ředitelka odboru zaměstnanosti krajského úřadu práce Eva Mikšová.

„V našich statistikách evidujeme ukrajinské pracovníky s dočasnou ochranou, kteří mají smlouvy na hlavní pracovní poměr i mimo něj,“ vysvětlila. Variantou je tak například uzavření dohody o provedení práce. Tu nyní pro svou nastávající zaměstnankyni chystá také Žaneta Kměť, která provozuje kavárnu ve Vysokém Mýtě. „Není to nijak složitý proces. Jen se to musí hlásit na příslušném úřadě,“ řekla.

Vláda nyní chystá zavedeních nových pravidel, která upraví vyplácení humanitárních dávek. Od druhého měsíce pobytu tak bude pětitisícový příspěvek pobírat jen ten, kdo prokáže, že trvale pobývá v České republice. Vládní zmocněnci si od toho slibují konec takzvané dávkové turistiky.

O pověstnou pětitisícovku přijdou také ti Ukrajinci, kteří žijí v bezplatném ubytování, kde je jim poskytována strava a základní hygienické potřeby. Typicky se tak jedná o některá detenční zařízení.

Zkrátí se také doba, kdy bude Česko ukrajinským uprchlíkům platit zdravotní pojištění, a to na pět měsíců. Stát tak chce přimět uprchlíky k tomu, aby si zde co nejrychleji našli práci.

Nezaměstnanost v Česku stále mírně klesá

Poslední data úřadu práce ukazují, že nezaměstnanost v dubnu mírně klesla. Pracovních míst je tak na trhu stále dost. V Pardubickém kraji tak bylo na úřadu práce hlášeno 8122 zájemců o práci, volných pracovních míst pak bylo 18 688.

„Míra nezaměstnanosti byla podle dostupných dat EUROSTATU nejnižší v celé Evropské unii, a to 2,3 procenta,“ uvedla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková. Právě 2,3 procenta nezaměstnaných osob bylo v dubnu také v Pardubickém kraji.