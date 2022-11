Eva ze Svitavska se sama stará o tři děti a v současné době se kvůli zdražování ocitla ve složité situaci. „Musím peníze počítat víc než dřív. Nerada jsem na někom závislá, ale mám tři děti a chci jim uvařit pořádné jídlo. Jsem ráda, že mohu z banky využít třeba rýži, luštěniny nebo dětskou výživu,“ vysvětlila Eva.

Každý potřebuje trochu štěstí. Práce je moc, říká kominík z Poličska

Jenže stejně jako ona i dárci do potravinové sbírky museli více počítat peníze. Plný velký vozík už nebyl tak častý. „Přispíváme do sbírky pravidelně, ale letos jsme museli ubrat. Potraviny zdražily nehorázně, už si nemůžeme dovolit udělat veliký nákup jako dřív,“ přiznala Jana Kovářová z Moravské Třebové.

Přispěli i Ukrajinci

I tak je ale v celém Pardubickém kraji výnos bohatý. Lidé nakoupili přes 18 tun potravin a dvě tuny drogerie. „Konkrétní množství potravin nebudeme sdělovat. Za sobotu bylo svezeno 14 tun potravin. Přesné výsledky budou až koncem týdne, protože stále probíhají svozy statických sbírek,“ sdělila Blanka Vopařilová, předsedkyně Potravinové banky v Pardubickém kraji, která sídlí v Chotovicích u Litomyšle.

Příběh Adolfa Munka utnul Hitler. Rodinu ze Svitav připomínají zlaté kameny

Vopařilová potvrdila, že v podzimní sbírce darovalo více lidí menší množství potravin, zatímco na jaře darovalo méně lidí více potravin. Letos se ke sbírce přidali i uprchlíci z Ukrajiny, kteří dobrovolníkům také přinesli menší nákupy. „Poskytovatelům pomoci stále přibývá žadatelů, a to hlavně z řad seniorů a matek s dětmi. Budeme vděční za jakékoli množství darovaných potravin, lidé mohou potraviny donést i přímo do banky v Chotovicích,“ dodala ředitelka. Většinu zboží ze sobotní potravinové sbírky auta rozvezla přímo organizacím, které potraviny a drogerii rozdělují lidem, kteří to potřebují. Ve skladu v Chotovicích skončilo jen minimum.

V celé republice lidé darovali v rámci Sbírky potravin 520 tun zboží. Až do 22. listopadu pokračuje on-line sbírka.

Charita Svitavy: 624,3 kilogramu potravin

Farní charita Litomyšl: Ve vysokomýtském Tescu a litomyšlské Bille lidé darovali 1 209 kilogramů potravin a drogerie

Charita Pardubice: 2 962 kilogramů potravin a drogerie

Charita Moravská Třebová: 643,7 kilogramu potravin a drogerie pro potřebné