Většina místních věznici ve městě nechce. Své mínění dali lidé jasně najevo před dvěma lety v místním referendu, které ale není pro stát závazné. Se záměrem ministerstva, přebudovat bývalý dětský výchovný ústav na vězeňské zařízení, rozhodně nesouhlasí ani současné vedení města, které vzešlo z loňských komunálních voleb.

„Naším úkolem je respektovat výsledky referenda k zabránění vzniku věznice, ve kterém se občané města vyjádřili proti,“ uvedl v rozhovoru pro Deník před časem starosta Václav Kubín.

Králíky jsou stále ve hře

Podle vyjádření tiskové mluvčí Petry Kučerové zůstávají Králíky, pokud jde o možnou lokalitu, kde by mohlo vězeňské zařízení vzniknout, i nadále v hledáčku Vězeňské služby. „Záměrem je postavit novou věznici, máme vytipované lokality a objekty, Králíky jsou jedna z nich, kde by věznice eventuálně mohla být,“ potvrdila mluvčí.

Mluvčí Vězeňské služby však současně připouští, že rozhodnutí je předmětem dalších jednání. „Je velmi předčasné hovořit o konkrétních faktech, například kapacita rozhodně nebude v případné nové věznici tak vysoká,“ říká Petra Kučerová. Naráží tím na informaci, která zazněla na prosincovém jednání Ministerstva spravedlnosti, vězeňské služby a vedení města, že nová věznice by měla mít kapacitu 800 až 1000 vězňů.

Zprávu, která mezi místními vyvolala paniku, koriguje rovněž starosta Václav Kubín. Město vězeňské službě nabídlo pozemek za bývalou Teslou. „O této variantě se hovořilo jako o možnosti, která z naší strany nebyla podporována vzhledem k počtu vězňů,“ upřesňuje králický starosta.

Maximálně dvě stě vězňů

Ministerstvo spravedlnosti v případě Králík hovoří aktuálně o vězeňském zařízení nejvýše pro dvě stovky vězňů. „Jednání s městem i krajem probíhají, na stole je stále několik variant, a protože v dané záležitosti stále nebylo definitivně rozhodnuto, nemůžeme poskytovat více podrobností,“ sdělila na dotaz Deníku Andrea Šlechtová z tiskového oddělení ministerstva.

Zatím poslední jednání, kterého účastnil i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, proběhlo zhruba před měsícem. „Na jednání bylo ze strany Vězeňské služby sděleno, že pozemek za Teslou je pro věznici nevhodný. Hovořilo o případné nové věznici na zelené louce s kapacitou do 600 osob. Je to stále v pohybu a informace se zejména ze strany Vězeňské služby mění. My jsme navíc tuto variantu nepodporovali, jelikož avizovaná velikost pro nás nebyla přijatelná,“ přiblížil starosta.

V dopise, který po březnovém jednání Vězeňská služba zaslala vedení města i Pardubickému kraji, požaduje osmi hektarový, zasíťovaný pozemek s dostupností hromadnou dopravou. „V Králíkách vhodný pozemek podle požadavků Vězeňské služby není,“ konstatoval starosta Václav Kubín.