Bučina, Červená Voda, Dobříkov, Písečná, Plchovice, Vraclav a Vračovice-Orlov. Do renomované soutěže Vesnice roku se letos přihlásilo celkem 196 českých obcí, o stuhy, které jsou spojeny s finanční odměnou, usiluje i devatenáct zástupců Pardubického kraje, z toho sedm z Orlickoústecka.

Vesnice roku 2023 Ostrožská Lhota ze Zlínska | Video: Vesnice roku

Do boje o titul se zapojily i Plchovice z Orlicka, které jsou se svými 68 obyvateli nejmenší vesnicí v republikové soutěži. Z chrudimského okresu podaly přihlášku jen dvě obce, a to Prosetín a Mrákotín. "Po loňské zkušenosti do toho jdeme znovu. Poznali jsme spoustu fajn lidí a objevili jsme, v čem jsme dobří a naopak kde máme mezery," řekl Deníku prosetínský starosta Michal Vychroň.

Mapa zapojených vesnicZdroj: Vesnice roku 2024

Prosetín loni získal bílou stuhu za práci s mládeží, letos bude usilovat o pentli oranžovou (spolupráce se zemědělským subjektem) nebo zelenou (péče o životní prostředí a zeleň).

Obce z Orlickoústecka, které se letos účastní soutěže Vesnice roku: Bučina

Červená Voda

Dobříkov

Písečná

Plchovice

Vraclav

Vračovice-Orlov

"To jsou oblasti, o kterých víme, jsme v nich nejslabší a chceme to napravit," zdůraznil starosta, který vítá letošní novinku v podobě fialové stuhy za inovativní obec.

Druhá přihlášená vesnice z Chrudimska, Mrákotín, leží jen dva kilometry od Prosetína. Stala se známou díky účasti v anketě Strom roku, do které přihlásila větrem ošlehanou hrušeň v širém poli a umístila se na pátém místě z patnácti finalistů z celé Evropy. Psali jsme ZDE.

Mrákotínští jdou do klání s plánem získat modrou stuhu, která značí oblast společenského života. "U nás se stále něco děje. Pořádáme výstavy, besedy, letní akce, loučení s prázdninami, letos to bude setkání rodáků. Společně pečeme, bavíme se," vysvětlila s úsměvem starostka Ludmila Vacková.

Do soutěže Vesnice roku 2024 se přihlašuje Mrákotín podruhé. V roce 2017 obec získala ocenění Knihovna Pardubického kraje.

Tabulka účastníků z Pardubického kraje.Zdroj: Vesnice roku 2024

28. ročník soutěže Vesnice roku je spjat s celou řadou změn a inovací. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nové ocenění v podobě fialové stuhy za inovativní řešení, se kterou se pojí odměna formou dotace v hodnotě 300 tisíc korun. U dalších stávajících stuh a ocenění došlo k navýšení částek finančních ocenění. Další novinkou je elektronizace přihlašovacího i hodnotícího procesu, která má usnadnit práci jak zástupcům obcí, tak hodnotícím komisím.

Letošní novinka: Fialová stuha za inovativnost obce.Zdroj: Vesnice roku 2024

Přihlášené obce budou v průběhu května a června navštíveny hodnotící komisí, která vybere krajské vítěze a udělí další ocenění. Na tento proces navážou krajské slavnosti ve vítězných obcích krajských kol a následovat pak bude celostátní kolo hodnocení, které z krajských vítězů vybere tu obec, která se může pyšnit titulem „Vesnice roku 2024“. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude nově konat vždy v kraji vítězné obce z předchozího ročníku a bude s ním také nově spojeno předávání ocenění. Letos se tato událost uskuteční dne 21. září v Uherském Hradišti.

Vítězem celostátního kola se jako jediné z Pardubického kraje staly Kameničky na Chrudimsku spojené s působením impresionistického malíře Antonína Slavíčka a dalšími umělci. Kameničky proslavil také spisovatel Karel Václav Rais, kterMý sem umístil děj svého románu Západ. Kameničky republikovou trofej získaly v roce 2001.