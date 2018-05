Velorex vyfotili jako před desítkami let

Ústí nad Orlicí - Klubový plakát Fan clubu Velorex bude zdobit fotografie odstrojeného Velorexu s trojicí nadšenců, kteří se historii i současnosti tohoto vozítka věnují.

Velorex focený v Ústí nad Orlicí.Foto: archiv Ivo Fajman

Na tom by nebylo nic zvláštního, nebýt takřka detektivního pátrání, které předcházelo nalezení místa fotografování. Místa s velkým M! Na jeho objevení mají zásadní podíl čtenáři Deníku.

V listopadu roku 2016 se na redakci Orlického deníku obrátil „velorexář“ Ivo Fajman. Nedařilo se mu identifikovat místo, kde vznikla historická fotografie (snímek nahoře). Se svými kolegy prochodil Ústí nad Orlicí, ale takovou kamennou zeď, jaká je na snímku, nenašli. Jak by také mohli! Pozorná čtenářka, která fotografii v novinách viděla, je rychle nasměrovala do nedalekého Brandýsa nad Orlicí, kde taková zeď v Žerotínově ulici stojí, a navíc nad ní býval fotoateliér.

Nebylo to sice do roka a do dne, ale na stejném místě mohla vzniknout současná fotografie. „Prosím, poděkujte hlavně té paní, co se nám ozvala. Ještě jednou moc děkujeme!“ vzkázal prostřednictvím redakce Ivo Fajman.