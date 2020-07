Od pátku pohřešovala rodina z Dolní Dobrouče pětapadesátiletou ženu. Rozsáhlá policejní akce měla naštěstí dobrý konec.

Pátrací akce u Dolní Dobrouče | Foto: PČR

Do pátrání po ženě se zapojili fotbalisté, místní hasiči, dobrovolníci a známí 55leté ženy z Dolní Dobrouče na Orlickoústecku. Tu její rodina od pátku pohřešovala. "Všichni jmenovaní, včetně rodiny, se spolu s námi účastnili dvoudenní pátrací akce po této paní. Je jasné, že čím více nás bylo, tím větší byla pravděpodobnost, že pohřešovanou najdeme. Do karet nám samozřejmě hrála i výborná místní znalost dobrovolníků. Do pátrací akce jsme za policii povolali jak policejní letku, tak psovody, policisty z OHS Ústí nad Orlicí, z krajské pořádkové jednotky a samozřejmě dostupné hlídky z Orlickoústecka," sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.