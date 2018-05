Ve zkratce: Tablo těší už i děti ze školky

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a pečovatelé v oblasti domácí péče PEČOVATEL/KA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 95 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Letohrad a obce Verměřovice, Mistrovice, Dolní Čermná, Horní Čermná, NÁSTUP DLE DOHODY, POŽADUJEME: , - zájem o práci se seniory a lidmi se zdravotním postižením, - praxi v sociální službě nebo alespoň povědomí o tom, v čem tato služba spočívá (kurz pracovníka v sociálních službách vítán), - schopnost vést řádně evidenci o službě, - odolnost vůči fyzické a psychické zátěži, - lidskost, poctivost, odpovědnost, komunikativnost, - schopnost spolupráce v týmu, vlastní aktivita a tvořivý přístup, NABÍZÍME: , - zázemí stabilní organizace, - pestrou práci, - odborný růst, - zaměstnanecké výhody, KONTAKT: životopisy a motivační dopisy zasílejte na výše uvedený emial nebo na adresu Oblastní charita Ústí n.O., Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad. Pracoviště: Oblastní charita ústí nad orlicí, Na Kopečku, č.p. 356, 561 51 Letohrad. Informace: Marie Maříková, +420 734 769 711.

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu OBSLUHA STROJŮ NA VÝROBU A ZPRACOVÁNÍ VÝROBKŮ Z PLASTŮ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 13. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Hradecká č.p. 635, 561 69 Králíky, PRACOVNÍ DOBA: jednosměnný provoz (6.00 - 14.30 hodin) nebo dvousměnný provoz (6.00 - 14.30 hodin; 14.30 - 23.00 hodin), POŽADUJEME: spolehlivost, preciznost, flexibilitu, ochotu učit se novým věcem, NABÍZÍME: práci v příjemném kolektivu, zázemí ve stabilní společnosti, KONTAKT: Kotovskyi Vasyl Mgr., telefon nebo email. Pracoviště: Omb composites eu a.s. - pracoviště králíky, Hradecká, č.p. 635, 561 69 Králíky. Informace: Vasyl Kotovskyi, +420 774 735 013.

Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie PRODAVAČ/KA V SECOND HANDU. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: nám. J. M. Marků č.p. 7, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, - do nově otevřené prodejny hledáme prodavače/ku , - nástup konec května, začátek června, - požadujeme zodpovědnost, pečlivost, pracovitost, samostatnost v rozhodování, - pracovní doba Po - Pá 8 - 17, - životopisy zasílejte na mail: ambrozovapetra1@seznam.cz. Pracoviště: Textileco a.s. - pracoviště lanškroun, nám. J. M. Marků, č.p. 7, 563 01 Lanškroun. Informace: Petra Ambrozová, +420 736 185 049.