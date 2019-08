Příprava výstavby nové budovy záchranné služby ve Vysokém Mýtě postoupila do další fáze. Rada Pardubického kraje vybrala jejího zhotovitele. Stavba by měla vyjít na necelých 30 milionů korun.

Stavební práce mají začít ještě v srpnu, hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Součástí nové budovy mají být dvě garáže pro čtyři vozidla a především kompletní zázemí pro lékaře i záchranáře. Vyřeší se tak momentální situace, kdy stávající prostory nevyhovují kapacitně a ani z hygienického hlediska.

„Vybudováním nové výjezdové základny vytvoříme důstojné pracovní podmínky pro záchranáře a technické podmínky pro zajištění včasného zásahu,“ konstatoval krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Stavbě předcházela demolice pavilonu

Samotný projekt byl na stole už delší dobu. „V loňském roce jsme schválili podporu výstavby výjezdové stanice. Na náklady města jsme zajistili demolici nevyužívaného pavilonu a skladu, které stály na pozemcích vybraných pro stavbu stanice,“ uvedl starosta Vysokého Mýta František Jiraský k aktivitám v Hradecké ulici.

Kromě toho město již dříve předalo kraji areál nemocnice v Žižkově ulici, což na jaře schválilo vysokomýtské a později i krajské zastupitelstvo. „Je to jednoznačný předpoklad pro další rozvoj a investice do zařízení, kde je poskytována následná péče,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

V plánu jsou další nové stanice

Nejedná se o jedinou novou stanici záchranné služby v kraji. V minulosti byla vybudována základna ve Skutči, na dalších se pracuje. V Chrudimi by mohla začít fungovat na začátku příštího roku, Staré Čívice by se podle aktuálních odhadů mohly dočkat letos v listopadu. Připravuje se také základna v Holicích, kde by mělo být hotovo na podzim příštího roku. Výjezdové stanice se chystají rovněž v Seči nebo Moravské Třebové.