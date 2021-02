„V zimní sezoně 2020 – 2021 pohřbila vláda pod vedením Andreje Babiše a za pomoci hejtmanů sjezdové lyžování. Už jen vzpomínáme na krásné chvíle strávené na svazích,“ praví se ve smutečním oznámení.

I kdyby do dvou týdnů došlo k rozvolnění vládních opatření, obleva nedává lyžování ve Výprachticích moc šancí. „Uvidíme, co udělá sníh. Pokud vydrží, my jsme nachystaní a samozřejmě vlek rozjedeme. V tuto chvíli ale nevíme, co udělá počasí, a nevíme, co udělají ti nahoře,“ říká provozovatel vleku OVAZ Výprachtice Luboš Merta.

Krátké spuštění střediska těsně ke konci sezony by vlekaři žádný větší finanční efekt nepřineslo. „To už by bylo jen proto, abychom lidem udělali radost a mohli si nakonec ten kopec sjet,“ dodává.

Výprachtický vlek je zcela závislý na přírodních podmínkách, sjezdovka se nezasněžuje uměle. Lyžuje se tu, dokud sníh nezmizí. A jaro se kvapem blíží. Podnikatel žádat o státní kompenzace nebude.

„Myslím, že celkově je to velice složité, museli by se okolo toho zaměstnat další lidi, kteří by se starali a stejně ta kompenzace by nebyla až tak velká, aby pokryla vše, co tomu člověk věnoval,“ vysvětluje Merta.

Lyžařský vlek navzdory zákazu rozjel jednu lednovou sobotu, protest proti vládním opatřením tehdy ukončila policie. „Nelituji toho, i když za to budou sankce. Čekám, zatím mi nic nepřišlo, zodpovědnost za to ale ponesu. Udělal bych to zas. Vyjádřil jsem svůj názor a za ním si stojím,“ konstatuje vlekař.

Těší ho podpora lyžující veřejnosti, která je velká. Je prý vidět, že hodně lidem lyžování schází.

Luboš Metra ani v této chvíli neztrácí dobrou náladu. „Život jde dál. Doufám, že se všechno v dobré obrátí, příští sezonu nám bude přát počasí, lidé se k nám vrátí a konečně si budou moct pořádně užít zimu,“ uzavírá.